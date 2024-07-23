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Turiste Hayatının Şoku: Atın Isırdığı Kadın Bayıldı

Turiste Hayatının Şoku: Atın Isırdığı Kadın Bayıldı

İngiltere
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 21:21

İngiltere’yi ziyaret eden bir turist kadını, hatıra fotoğrafı çektirmek isterken Kral Muhafızları’nın atı tarafından kolundan ısırıldı. Genç kadının sonrasında bayıldığı görüldü.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da bir müzenin önünde bulunan Kral Muhafızı ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın turist hayatının şokunu yaşadı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir müzenin önünde bulunan Kral Muhafızı ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın turist hayatının şokunu yaşadı.

Muhafızın atı, fotoğraf çekimi sırasında turistin kolunu ısırdı.

Muhafızın atı, fotoğraf çekimi sırasında turistin kolunu ısırdı.

Büyük bir acı ile bağıran ve kendini attan kurtaran kadının sonrasında bayıldığı görüldü.

Büyük bir acı ile bağıran ve kendini attan kurtaran kadının sonrasında bayıldığı görüldü.

İşte görüntüler 👇

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