Turiste Hayatının Şoku: Atın Isırdığı Kadın Bayıldı
Turiste Hayatının Şoku: Atın Isırdığı Kadın Bayıldı
İngiltere’yi ziyaret eden bir turist kadını, hatıra fotoğrafı çektirmek isterken Kral Muhafızları’nın atı tarafından kolundan ısırıldı. Genç kadının sonrasında bayıldığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir müzenin önünde bulunan Kral Muhafızı ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın turist hayatının şokunu yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhafızın atı, fotoğraf çekimi sırasında turistin kolunu ısırdı.
Büyük bir acı ile bağıran ve kendini attan kurtaran kadının sonrasında bayıldığı görüldü.
İşte görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın