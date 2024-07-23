Yapı Kredi’den Almanya’da Büyük Yatırım: Bankacılık Lisansını Satın Aldılar

Büyük çoğunluk hissesinin Koç Grubu’na ait olduğu Yapı Kredi, Almanya’da bankacılık lisansını sahip Bankhaus J. Faisst oHG isimli şirketi satın aldığını açıkladı. Yapı Kredi, 60 milyon euroluk sermaye artırımı yapacak ve Yapı Kredi Almanya olarak ülkede hizmet vermeye başlayacak.