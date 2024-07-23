Yapı Kredi’den Almanya’da Büyük Yatırım: Bankacılık Lisansını Satın Aldılar
Yapı Kredi’den Almanya’da Büyük Yatırım: Bankacılık Lisansını Satın Aldılar
Büyük çoğunluk hissesinin Koç Grubu’na ait olduğu Yapı Kredi, Almanya’da bankacılık lisansını sahip Bankhaus J. Faisst oHG isimli şirketi satın aldığını açıkladı. Yapı Kredi, 60 milyon euroluk sermaye artırımı yapacak ve Yapı Kredi Almanya olarak ülkede hizmet vermeye başlayacak.
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Türk bankası Yapı Kredi, 2022 yılında satın alacağını açıkladığı Bankhaus J. Faisst oHG isimli şirketin tüm hisselerinin satın alındığını duyurdu.
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Bloomberg HT’de yer alan habere göre; pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinlerin alınığı ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Yapı Kredi'ye devrinin 23.07.2024 tarihinde tamamlandığı belirtildi.
Yapı Kredi, 5.5 milyon euroya sahip şirketin sermayesini ise 60 milyon euro artırarak 65 milyon 500 bin euroya çıkartacak.
Yapı Kredi Almanya bankası, ağustos ayı itibariyle ülkede hizmet vermeye başlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bir adım önde vizyonu ve sınırsız hizmet anlayışıyla 80 yıldır müşterilerine sundukları öncü hizmetleri Almanya’ya da taşıyacaklarını ifade etti.
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