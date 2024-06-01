Koç Holding Açıkladı: Yapı Kredi Satış Görüşmeleri İptal Edildi
Koç Holding Açıkladı: Yapı Kredi Satış Görüşmeleri İptal Edildi
Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankasının satışı için First Abu Dhabi Bank (FAB) ile görüşmeler sonlandırıldı. Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada satış görüşmelerinden sonuç alınamadığı belirtildi.
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Koç Holding, Yapı Kredi’yi BAE merkezli FAB bankasına satacağı iddia edilmişti.
Koç Holding, Yapı Kredi’nin First Abu Dhabi Bank’a satışına yönelik görüşmelerin sonlandırıldığı duyurdu.
KAP’a yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
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