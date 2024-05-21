Reuters: Yapı Kredi Bankası Satışı İçin Görüşmeler İlerledi! Hisse Tavan Oldu

Reuters haberine göre, First Abu Dhabi Bank (FAB), Türkiye'nin en büyük holdinglerinde Koç Grubu'nun sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası'ndaki yüzde 61,2 hissesi için yaklaşık 8 milyar dolarlık satın alma için görüşmeler sürüyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası için olası anlaşmanın nihai detaylarının birkaç ay süren müzakerelerin ardından belirlendiğini söyledi.