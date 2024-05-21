Reuters: Yapı Kredi Bankası Satışı İçin Görüşmeler İlerledi! Hisse Tavan Oldu
Reuters: Yapı Kredi Bankası Satışı İçin Görüşmeler İlerledi! Hisse Tavan Oldu
Koç Holding'in önde gelen şirketlerinden olan Yapı Kredi Bankası'nda hisse satışı için First Abu Dhabi Bank (FAB) ile görüşmelerde ileri aşamaya geçildiği iddia edildi. Fiyat pazarlığının sert geçtiği de belirtiliyor.
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"BAE merkezli FAB, Yapı Kredi Bankası'nı satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yapıyor."
Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.
Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolar değerlendirmeyle el değiştirmesi halinde bankanın değerinin 13-14 milyar dolar seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.
Yaklaşık 1 ay önde yaklaşık 7,6 milyar dolar piyasa değeri bulunan bankanın piyasa değeri, dün itibarıyla 291 milyar liraya (9,1 milyar dolar) yükseldi.
Yapı Kredi (YKBNK) hisseleri bu haberle tavan olurken, Koç Holding (KCHOL) hisseleri de primli işlem görüyor.
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