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Reuters: Yapı Kredi Bankası Satışı İçin Görüşmeler İlerledi! Hisse Tavan Oldu

Reuters: Yapı Kredi Bankası Satışı İçin Görüşmeler İlerledi! Hisse Tavan Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 11:18 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 11:29

Koç Holding'in önde gelen şirketlerinden olan Yapı Kredi Bankası'nda hisse satışı için First Abu Dhabi Bank (FAB) ile görüşmelerde ileri aşamaya geçildiği iddia edildi. Fiyat pazarlığının sert geçtiği de belirtiliyor.

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"BAE merkezli FAB, Yapı Kredi Bankası'nı satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yapıyor."

"BAE merkezli FAB, Yapı Kredi Bankası'nı satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yapıyor."

Reuters haberine göre, First Abu Dhabi Bank (FAB), Türkiye'nin en büyük holdinglerinde Koç Grubu'nun sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası'ndaki yüzde 61,2 hissesi için yaklaşık 8 milyar dolarlık satın alma için görüşmeler sürüyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası için olası anlaşmanın nihai detaylarının birkaç ay süren müzakerelerin ardından belirlendiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

Reuters kaynaklarına göre, hisselerin satışı için ileri aşama görüşmelere geçildi ve fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütülüyor. 

Anlaşma sağlanması halinde satın alma işleminin büyüklüğü 8 milyar dolar seviyelerinde olacak.

Kaynaklardan biri görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, şu aşamada hissedarlık anlaşmasının ayrıntıları ele alınıyor.

Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolar değerlendirmeyle el değiştirmesi halinde bankanın değerinin 13-14 milyar dolar seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.

Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolar değerlendirmeyle el değiştirmesi halinde bankanın değerinin 13-14 milyar dolar seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor.

Nisan 2024'te Bloomberg, görüşmeleri aktarmış, Koç Holding de 'açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmadığını' açıklamıştı.

Haberlerin ardından Koç Holding'in açıklaması şu şekilde oldu:

Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır.

Yaklaşık 1 ay önde yaklaşık 7,6 milyar dolar piyasa değeri bulunan bankanın piyasa değeri, dün itibarıyla 291 milyar liraya (9,1 milyar dolar) yükseldi.

Yaklaşık 1 ay önde yaklaşık 7,6 milyar dolar piyasa değeri bulunan bankanın piyasa değeri, dün itibarıyla 291 milyar liraya (9,1 milyar dolar) yükseldi.

Koç Holding'in Yapı Kredi'de yüzde 20,2 oranında doğrudan payı bulunuyor. Bankanın satış için görüşülen yüzde 61,2'si Koç ailesi ve şirketlerinin hisselerinin toplamından oluşuyor.

Yapı Kredi (YKBNK) hisseleri bu haberle tavan olurken, Koç Holding (KCHOL) hisseleri de primli işlem görüyor.

Yapı Kredi (YKBNK) hisseleri bu haberle tavan olurken, Koç Holding (KCHOL) hisseleri de primli işlem görüyor.
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