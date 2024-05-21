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Koç Holding'in Banka Satış Haberiyle Uçan Endeksin Ardından Bakan Hisse Yatırımcılarının Borsa Goygoyları

Koç Holding'in Banka Satış Haberiyle Uçan Endeksin Ardından Bakan Hisse Yatırımcılarının Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.05.2024 - 15:33 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 15:34

Koç Holding'in Yapı Kredi satışıyla endeks uçarken, geride kalan 'yan tahtalar' yatırımcıyı sinirden güldürdü.

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Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nın satışı için Körfez'den First Abu Dhabi Bank (FAB) ile görüştüğü haberi bugün Borsa İstanbul'un bomba gündemi olmuştu.

Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nın satışı için Körfez'den First Abu Dhabi Bank (FAB) ile görüştüğü haberi bugün Borsa İstanbul'un bomba gündemi olmuştu.

Bu haberle sadece YKBNK, KCHOL hisseleri tavan olmadı. Koç iştiraklerinin yanında banka ve holdinglerin hisseleri resmen uçtu.

Bu haberle sadece YKBNK, KCHOL hisseleri tavan olmadı. Koç iştiraklerinin yanında banka ve holdinglerin hisseleri resmen uçtu.

Haberin detayları burada.

Yan tahtalar denilen endeks üzerinde ağırlığı olmayan hisselerse geriledi. BİST 100 endeksi tarihi zirvelerindeyken, düşen hisse sayısı yükselenlerin neredeyse iki katı oldu.

Yan tahtalar denilen endeks üzerinde ağırlığı olmayan hisselerse geriledi. BİST 100 endeksi tarihi zirvelerindeyken, düşen hisse sayısı yükselenlerin neredeyse iki katı oldu.

Bu "oksimoron" ortamda borsa yatırımcısı timeline'ı şenlendiren goygoylardan geri kalmadı.

Bu "oksimoron" ortamda borsa yatırımcısı timeline'ı şenlendiren goygoylardan geri kalmadı.
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Yer yer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bile değinenler oldu.

Yer yer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bile değinenler oldu.
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Birçok yatırımcının böyle bir yükselişten kâr almadığı görüldü.

Birçok yatırımcının böyle bir yükselişten kâr almadığı görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.

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Borsa'da kâr edebilenler pek görünmedi.

Borsa'da kâr edebilenler pek görünmedi.
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Ancak getirileri yüksek olanlar da ilgi çekti.

Ancak getirileri yüksek olanlar da ilgi çekti.
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Satış haberleri yakından izlenmeye devam ediyor.

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