Koç Holding'in Banka Satış Haberiyle Uçan Endeksin Ardından Bakan Hisse Yatırımcılarının Borsa Goygoyları
Koç Holding'in Banka Satış Haberiyle Uçan Endeksin Ardından Bakan Hisse Yatırımcılarının Borsa Goygoyları
Koç Holding'in Yapı Kredi satışıyla endeks uçarken, geride kalan 'yan tahtalar' yatırımcıyı sinirden güldürdü.
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Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nın satışı için Körfez'den First Abu Dhabi Bank (FAB) ile görüştüğü haberi bugün Borsa İstanbul'un bomba gündemi olmuştu.
Bu haberle sadece YKBNK, KCHOL hisseleri tavan olmadı. Koç iştiraklerinin yanında banka ve holdinglerin hisseleri resmen uçtu.
Yan tahtalar denilen endeks üzerinde ağırlığı olmayan hisselerse geriledi. BİST 100 endeksi tarihi zirvelerindeyken, düşen hisse sayısı yükselenlerin neredeyse iki katı oldu.
Bu "oksimoron" ortamda borsa yatırımcısı timeline'ı şenlendiren goygoylardan geri kalmadı.
Yer yer Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bile değinenler oldu.
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Birçok yatırımcının böyle bir yükselişten kâr almadığı görüldü.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Borsa'da kâr edebilenler pek görünmedi.
Ancak getirileri yüksek olanlar da ilgi çekti.
Satış haberleri yakından izlenmeye devam ediyor.
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