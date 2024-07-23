Arda Güler Real Madrid’den Ayrılabilir: Ezeli Rakip Hemen Devreye Girdi!
Arda Güler Real Madrid’den Ayrılabilir: Ezeli Rakip Hemen Devreye Girdi!
İspanyol basını, Milli Futbolcu Arda Güler’in bu yaz Real Madrid’den ayrılabileceğini öne sürdü. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Arda Güler’in isteyenler arasında Real Madrid’in ezeli rakiplerinden Atletico Madrid, İtalyan devi Milan ve geçtiğimiz sezon Almanya’da sürpriz bir şekilde şampiyon olan Bayer Leverkusen bulunuyor.
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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası Real Madrid’de uzun süre forma şansı bulamayan Arda Güler, Milli Takımımız ile katıldığı Euro 2024’te gerçek performansını göstermeyi başardı.
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Real Madrid’in hücum bölgesine Kylian Mbappe ve Endrick gibi transferleri sonrasında Arda Güler takımdan kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakmaya başladı.
İspanyol basının iddiasına göre; Arda Güler’in talipleri bir ise hayli fazla.
Real Madrid’in ezeli rakibi Atletico Madrid, Arda Güler’i kiralık olarak transfer etmek isteyen takımların başında geliyor.
Ayrıca Milan ve Bayer Leverkusen gibi takımların da Arda Güler’e ilgisi bulunuyor.
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