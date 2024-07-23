Arda Güler Real Madrid’den Ayrılabilir: Ezeli Rakip Hemen Devreye Girdi!

İspanyol basını, Milli Futbolcu Arda Güler’in bu yaz Real Madrid’den ayrılabileceğini öne sürdü. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Arda Güler’in isteyenler arasında Real Madrid’in ezeli rakiplerinden Atletico Madrid, İtalyan devi Milan ve geçtiğimiz sezon Almanya’da sürpriz bir şekilde şampiyon olan Bayer Leverkusen bulunuyor.