Arda Güler’in Yeni Sezon Hazırlıkları: Türkiye’den Götürdüğü Aşçısını da Kovmuş

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon ciddi kas sakatlıkları yaşayan genç futbolcu, yeni sezon öncesi Türkiye’den getirdiği aşçısını işten çıkarmış.