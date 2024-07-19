Arda Güler’in Yeni Sezon Hazırlıkları: Türkiye’den Götürdüğü Aşçısını da Kovmuş
Arda Güler’in Yeni Sezon Hazırlıkları: Türkiye’den Götürdüğü Aşçısını da Kovmuş
İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon ciddi kas sakatlıkları yaşayan genç futbolcu, yeni sezon öncesi Türkiye’den getirdiği aşçısını işten çıkarmış.
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A Milli Futbol Takımımızla Euro 2024’te mücadele eden Arda Güler, yeni sezon öncesi tatiline devam ediyor.
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Bu sezon Real Madrid’de çok daha fazla forma giyme şansı bulmayı hedefleyen Arda Güler, yaşantısında değişiklikler yapmaya karar verdi.
İspanyol gazeteci Naninho, Arda Güler’in Türkiye’den getirdiği 6 çalışanın 4’ünü işten çıkardığını iddia etti.
İşten çıkarılan kişiler arasında Türk aşçı da yer alıyormuş.
Genç yıldızın, yaşadığı kas sakatlıklarının tekrarlanmaması için başta beslenme düzeni olmak üzere tüm yaşantısında ciddi değişiklikler yapacağı da ifade edildi.
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