MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e: "Seni Şapşik"
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e: "Seni Şapşik"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “şapşik” paylaşımı yaptı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında MHP ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve MHP’lileri vicdanlarıyla hesaplaşmaya çağırmıştı.
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MHP’li İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada Özel için “şapşik” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
CHP liderini yargı ile tehdit eden MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba’nın paylaşını alıntılayan Yönter; “Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…” ifadelerini kullandı.
İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımı 👇
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