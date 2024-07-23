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MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e: "Seni Şapşik"

MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e: "Seni Şapşik"

MHP CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 00:02

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “şapşik” paylaşımı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında MHP ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve MHP’lileri vicdanlarıyla hesaplaşmaya çağırmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında MHP ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve MHP’lileri vicdanlarıyla hesaplaşmaya çağırmıştı.

MHP’li İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada Özel için “şapşik” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

MHP’li İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada Özel için “şapşik” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

CHP liderini yargı ile tehdit eden MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba’nın paylaşını alıntılayan Yönter; “Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…” ifadelerini kullandı.

CHP liderini yargı ile tehdit eden MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba’nın paylaşını alıntılayan Yönter; “Özgür, seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz…” ifadelerini kullandı.

İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımı 👇

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