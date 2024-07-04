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Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş Cinayet Emrinin Kimden Geldiğini Açıkladı

Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş Cinayet Emrinin Kimden Geldiğini Açıkladı

sinan ateş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.07.2024 - 13:09

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi davasında bugün 4. duruşma yapılıyor. Sinan Ateş’in Ayşe Ateş, mahkemede verdiği ifadede suikast emrinin MHP’li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan geldiğini söyledi.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da evinden çıktığı sırada suikaste uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da evinden çıktığı sırada suikaste uğramış ve hayatını kaybetmişti.

22 sanığın yargılandığı davanın bugün 4. duruşması Ankara Sincan’dan yapıldı.

22 sanığın yargılandığı davanın bugün 4. duruşması Ankara Sincan’dan yapıldı.

Mahkemede ifade veren Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, cinayete dair önemli açıklamalarda bulundu.

Mahkemede ifade veren Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, cinayete dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Eşim bana, ‘İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım’a ve Olcay Kılavuz’a beni öldürmesi için talimat verilmiş. Onlar da kapı kapı gezip katil arıyorlarmış’ dedi.”

“Eşim bana, ‘İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım’a ve Olcay Kılavuz’a beni öldürmesi için talimat verilmiş. Onlar da kapı kapı gezip katil arıyorlarmış’ dedi.”

“Eşimin bana söylediği aynen bu. Katline ferman verdiler.”

“Eşimin bana söylediği aynen bu. Katline ferman verdiler.”
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Ayşe Ateş, eşinin Ülkü Ocakları Başkanı olduğu sırada bazı gazetecileri ve kimseleri dövdürdüğü iddiasıyla ilgili ise şunları ifade etti

Ayşe Ateş, eşinin Ülkü Ocakları Başkanı olduğu sırada bazı gazetecileri ve kimseleri dövdürdüğü iddiasıyla ilgili ise şunları ifade etti

MHP’de süreç nasıl ilerler, aradaki ast üst nasıldır bilirim. O dönemde Ülkü Ocakları etiketiyle ‘Sinan Ateş kimleri dövdürdü, şu paylaşımı yaptı’ diye paylaşımlar yaptırdı. Evet Sinan Ateş bunları yaptı, yaptırdı. Aldım karşıma Sinan’ı ‘Sen akademisyensin, sana yakışıyor mu? Senin iki kızın var' dedim. O da dedi ki 'Ben MHP Genel Merkzi’nden gelen talimatları uyguluyorum. Eğer yapmazsam bana da dokunurlar.' Sonrasında eşim apar topar görevden alındı, hiçbir gerekçe gösterilmeden. Kim bilir belki bir bildiği vardı

Mahkemede ifade veren Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise ifade sırasında fenalaşınca mahkemeye 20 dakika ara verişmek zorunda kaldı.

Mahkemede ifade veren Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise ifade sırasında fenalaşınca mahkemeye 20 dakika ara verişmek zorunda kaldı.

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