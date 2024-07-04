Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş Cinayet Emrinin Kimden Geldiğini Açıkladı
Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş Cinayet Emrinin Kimden Geldiğini Açıkladı
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi davasında bugün 4. duruşma yapılıyor. Sinan Ateş’in Ayşe Ateş, mahkemede verdiği ifadede suikast emrinin MHP’li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan geldiğini söyledi.
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da evinden çıktığı sırada suikaste uğramış ve hayatını kaybetmişti.
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22 sanığın yargılandığı davanın bugün 4. duruşması Ankara Sincan’dan yapıldı.
Mahkemede ifade veren Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, cinayete dair önemli açıklamalarda bulundu.
“Eşim bana, ‘İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım’a ve Olcay Kılavuz’a beni öldürmesi için talimat verilmiş. Onlar da kapı kapı gezip katil arıyorlarmış’ dedi.”
“Eşimin bana söylediği aynen bu. Katline ferman verdiler.”
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Ayşe Ateş, eşinin Ülkü Ocakları Başkanı olduğu sırada bazı gazetecileri ve kimseleri dövdürdüğü iddiasıyla ilgili ise şunları ifade etti
Mahkemede ifade veren Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise ifade sırasında fenalaşınca mahkemeye 20 dakika ara verişmek zorunda kaldı.
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