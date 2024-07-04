Sinan Ateş Davası: Ayşe Ateş Cinayet Emrinin Kimden Geldiğini Açıkladı

“MHP’de süreç nasıl ilerler, aradaki ast üst nasıldır bilirim. O dönemde Ülkü Ocakları etiketiyle ‘Sinan Ateş kimleri dövdürdü, şu paylaşımı yaptı’ diye paylaşımlar yaptırdı. Evet Sinan Ateş bunları yaptı, yaptırdı. Aldım karşıma Sinan’ı ‘Sen akademisyensin, sana yakışıyor mu? Senin iki kızın var' dedim. O da dedi ki 'Ben MHP Genel Merkzi’nden gelen talimatları uyguluyorum. Eğer yapmazsam bana da dokunurlar.' Sonrasında eşim apar topar görevden alındı, hiçbir gerekçe gösterilmeden. Kim bilir belki bir bildiği vardı”