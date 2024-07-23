Donald Trump’a Suikast Girişimi: Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Yeniden ABD Başkanı seçilmek için kolları sıvayan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış ve şans eseri ölümden dönmüştü. ABD Başkanları ve hükümet yetkililerini korumakla görevli olan Gizli Servis’in başındaki isim Kimberly Cheatle olay sonrasında hedefteydi. Cheatle bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.