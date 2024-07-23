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Donald Trump’a Suikast Girişimi: Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Donald Trump’a Suikast Girişimi: Gizli Servis Direktörü İstifa Etti

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 18:18

Yeniden ABD Başkanı seçilmek için kolları sıvayan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramış ve şans eseri ölümden dönmüştü. ABD Başkanları ve hükümet yetkililerini korumakla görevli olan Gizli Servis’in başındaki isim Kimberly Cheatle olay sonrasında hedefteydi. Cheatle bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan Donald Trump, Pennsylvania’da yaptığı miting sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan Donald Trump, Pennsylvania’da yaptığı miting sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Trump, son anda kafasını çevirmesi sonrasında ölümden dönmüş ve saldırgan Thomas Matthew Crooks korumalar tarafından öldürülmüştü.

Trump, son anda kafasını çevirmesi sonrasında ölümden dönmüş ve saldırgan Thomas Matthew Crooks korumalar tarafından öldürülmüştü.

ABD’de eski başkanları ve hükümet yetkililerini korumakla görevli olan Gizli Servis, olayda zafiyet olduğu iddiasıyla eleştiriliyordu.

ABD’de eski başkanları ve hükümet yetkililerini korumakla görevli olan Gizli Servis, olayda zafiyet olduğu iddiasıyla eleştiriliyordu.

Eleştirilerin odağındaki Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa ettiğini açıkladı.

Eleştirilerin odağındaki Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa ettiğini açıkladı.

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