Donald Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Kişi Olaydan Önce Bölgede İHA Uçurmuş!

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump'a geçtiğimiz hafta düzenlediği mitingde suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un, Trump kürsüye çıkmadan saatler önce bölgede insansız hava aracı (İHA) uçurduğu iddia edildi.