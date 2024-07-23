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Fenerbahçe Mourinho ile İlk Resmi Maçını Kazandı: Tur İçin Avantaj Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Mourinho ile İlk Resmi Maçını Kazandı: Tur İçin Avantaj Fenerbahçe’de

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 23:25

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe, Dzeko attığı 3 golle maçın yıldızı olurken, Sarı-lacivetli ekip yeni hocası Jose Mourinho ile çıktığı ilk resmi maçını da kazanmış oldu.

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Yeni sezonda takımın başına Portekizli ünlü hoca Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe’nin Avrupa serüveni galibiyetle başladı.

Yeni sezonda takımın başına Portekizli ünlü hoca Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe’nin Avrupa serüveni galibiyetle başladı.

Temsilcimiz, İsviçre ekibi Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Temsilcimiz, İsviçre ekibi Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe’nin gollerini Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ev sahibinin golleri ise El Wafi, Bislimi ve Valenzuele'dan geldi.

Fenerbahçe’nin gollerini Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ev sahibinin golleri ise El Wafi, Bislimi ve Valenzuele'dan geldi.

Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Salı saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak.

Mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Salı saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak.

Eşleşmenin galibi bir üst turda ise Fransız ekibi Lille ile eşleşecek.

Eşleşmenin galibi bir üst turda ise Fransız ekibi Lille ile eşleşecek.

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