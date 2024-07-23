Fenerbahçe Mourinho ile İlk Resmi Maçını Kazandı: Tur İçin Avantaj Fenerbahçe’de

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Lugano’yu deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe, Dzeko attığı 3 golle maçın yıldızı olurken, Sarı-lacivetli ekip yeni hocası Jose Mourinho ile çıktığı ilk resmi maçını da kazanmış oldu.