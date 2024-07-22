Milli Futbolcu Kadroya Alınmadı Takımdan Ayrılabilir: Fenerbahçe Oyuncu Listesini UEFA'ya Gönderdi
Milli Futbolcu Kadroya Alınmadı Takımdan Ayrılabilir: Fenerbahçe Oyuncu Listesini UEFA'ya Gönderdi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya kadrosunu sundu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalar için UEFA’ya kadrosunu bildirdi.
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Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.
Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz günlerde iyi bir teklif gelmesi halinde Ünder'in takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti.
27 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon 15 milyon bonservis bedeli ödenerek Marsilya'dan transfer edilmişti.
Fenerbahçe’de, UEFA bildirilen kadrosu 👇
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Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.
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