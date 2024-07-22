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Milli Futbolcu Kadroya Alınmadı Takımdan Ayrılabilir: Fenerbahçe Oyuncu Listesini UEFA'ya Gönderdi

Milli Futbolcu Kadroya Alınmadı Takımdan Ayrılabilir: Fenerbahçe Oyuncu Listesini UEFA'ya Gönderdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 11:36

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya kadrosunu sundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalar için UEFA’ya kadrosunu bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalar için UEFA’ya kadrosunu bildirdi.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir kadroda yer almadı.
media.fenerbahce.org

Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz günlerde iyi bir teklif gelmesi halinde Ünder'in takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti.

Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz günlerde iyi bir teklif gelmesi halinde Ünder'in takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti.

27 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon 15 milyon bonservis bedeli ödenerek Marsilya'dan transfer edilmişti.

27 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon 15 milyon bonservis bedeli ödenerek Marsilya'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe’de, UEFA bildirilen kadrosu 👇

Fenerbahçe’de, UEFA bildirilen kadrosu 👇

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

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Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.
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