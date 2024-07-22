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Fenerbahçe'nin Lugano'yu Elemesi Halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Lille Oldu

Fenerbahçe'nin Lugano'yu Elemesi Halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Lille Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 13:19

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırması durumunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile mücadele edecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibi, Fransız tesmilcisi Lille oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibi, Fransız tesmilcisi Lille oldu.

Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı, Kadıköy'de olacak.

Mourinho yönetimindeki ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elendiği takdirde Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazandı.

Mourinho yönetimindeki ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elendiği takdirde Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazandı.

Muhtemel rakipler; AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ile FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

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