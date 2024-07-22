Fenerbahçe'nin Lugano'yu Elemesi Halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Lille Oldu
Fenerbahçe'nin Lugano'yu Elemesi Halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Lille Oldu
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırması durumunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile mücadele edecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibi, Fransız tesmilcisi Lille oldu.
Mourinho yönetimindeki ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elendiği takdirde Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazandı.
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