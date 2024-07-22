TFF'nin Süper Lig'de Uygulayacağı Yeni Yabancı Futbolcu Kuralı Belli Oldu
TFF'nin Süper Lig'de Uygulayacağı Yeni Yabancı Futbolcu Kuralı Belli Oldu
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18 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimle TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olmuştu.
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Hacıosmanoğlu, seçim öncesinde Süper Lig'deki güncel yabancı kuralı ile ilgili olarak “ O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
A Spor'da Sabah Sporu programına konuk olan gazeteci Salim Manav, yeni yabancı kuralını "14+14 olacak, çeşitli kriterler getirilecek." diyerek paylaştı.
TFF, bu yılın başında yabancı kuralında şu şekilde değişikliğe gidildiğini şu açıklama ile belirtmişti. 👇
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