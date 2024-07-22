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TFF'nin Süper Lig'de Uygulayacağı Yeni Yabancı Futbolcu Kuralı Belli Oldu

TFF'nin Süper Lig'de Uygulayacağı Yeni Yabancı Futbolcu Kuralı Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 12:42

Gazeteci Salim Manav, A Spor'da katıldığı programda TFF'nin Süper Lig'deki yeni yabancı kuralını 'Futbolseverlere bir müjde verelim.' diyerek duyurdu.

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18 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimle TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olmuştu.

18 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimle TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olmuştu.

Hacıosmanoğlu, seçim öncesinde Süper Lig'deki güncel yabancı kuralı ile ilgili olarak “ O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Hacıosmanoğlu, seçim öncesinde Süper Lig'deki güncel yabancı kuralı ile ilgili olarak “ O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

A Spor'da Sabah Sporu programına konuk olan gazeteci Salim Manav, yeni yabancı kuralını "14+14 olacak, çeşitli kriterler getirilecek." diyerek paylaştı.

TFF, bu yılın başında yabancı kuralında şu şekilde değişikliğe gidildiğini şu açıklama ile belirtmişti. 👇

TFF, bu yılın başında yabancı kuralında şu şekilde değişikliğe gidildiğini şu açıklama ile belirtmişti. 👇

'1- 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2-  A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.'

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