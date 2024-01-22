23 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duygusal bağların kalıcı hale gelebilir ve derinleşebilir... İlişkine dair önemli kararları bir anda alabilirsin. Örneğin, romantik ilişkilerde daha ciddi adımlar atmaya kendini hazır hissedilirsin. Ya da hiç aklında yokken, hatta ansızın kendini evlilik yolunda bulabilirsin. Gizemli akreplerin bazılarının sırrı bu Venüs açılanmasında çözülüyor.

İlişkide dürüstlük prensibi ile konuşulmayan ne varsa söyleme vakti gelmiş olabilir. Zaten sonrasında evlilik şart. Seni senden iyi tanıyan birini kendinden uzaklaştırmak istemeyeceğini düşünüyoruz. Kısacası, artık birine kendini tamamen açmaya hazır gibisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...