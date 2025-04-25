onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
23 Nisan Gösterisinde Yapılan Baba Kız Dans Gösterisi Düşüncesizce Bulundu

23 Nisan Gösterisinde Yapılan Baba Kız Dans Gösterisi Düşüncesizce Bulundu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.04.2025 - 12:18

Özelliklerle kreşlerde ve ilkokullarda baba ve kızların Süper Baba dizisinden hatırladığımız 'Bana Bir Masal Anlat' şarkısı eşliğinde dans etmeleri sık rastladığımız bir durum. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin hoşuna gitse de başka çocuklar üzerinde travma yaratabileceği düşüncesi de hakim bir düşünce. Kahramanmaraş'ta bir okulda geçtiğimiz gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında baba ve kızlarının dans ederek verdiği görüntüler ise düşüncesizce bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Babalar ve kızları "Bana Bir Masal Anlat" eşliğinde dans etti.

Babalar ve kızları "Bana Bir Masal Anlat" eşliğinde dans etti.

Ortaya şöyle görüntüler çıktı.

Ancak babası olmayan veya gelemeyen çocukların hali de paylaşımın altında merak edildi.

Ancak babası olmayan veya gelemeyen çocukların hali de paylaşımın altında merak edildi.
twitter.com

23 Nisan gösterilerinde sadece çocukların olması gerektiğini düşünenler de var.

23 Nisan gösterilerinde sadece çocukların olması gerektiğini düşünenler de var.
twitter.com

Diğer tepkiler şöyle;

Diğer tepkiler şöyle;
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın