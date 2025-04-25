23 Nisan Gösterisinde Yapılan Baba Kız Dans Gösterisi Düşüncesizce Bulundu

Özelliklerle kreşlerde ve ilkokullarda baba ve kızların Süper Baba dizisinden hatırladığımız 'Bana Bir Masal Anlat' şarkısı eşliğinde dans etmeleri sık rastladığımız bir durum. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin hoşuna gitse de başka çocuklar üzerinde travma yaratabileceği düşüncesi de hakim bir düşünce. Kahramanmaraş'ta bir okulda geçtiğimiz gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında baba ve kızlarının dans ederek verdiği görüntüler ise düşüncesizce bulundu.