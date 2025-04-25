23 Nisan Gösterisinde Yapılan Baba Kız Dans Gösterisi Düşüncesizce Bulundu
Özelliklerle kreşlerde ve ilkokullarda baba ve kızların Süper Baba dizisinden hatırladığımız 'Bana Bir Masal Anlat' şarkısı eşliğinde dans etmeleri sık rastladığımız bir durum. Ortaya çıkan görüntüler izleyenlerin hoşuna gitse de başka çocuklar üzerinde travma yaratabileceği düşüncesi de hakim bir düşünce. Kahramanmaraş'ta bir okulda geçtiğimiz gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasında baba ve kızlarının dans ederek verdiği görüntüler ise düşüncesizce bulundu.
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Babalar ve kızları "Bana Bir Masal Anlat" eşliğinde dans etti.
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Ortaya şöyle görüntüler çıktı.
Ancak babası olmayan veya gelemeyen çocukların hali de paylaşımın altında merak edildi.
23 Nisan gösterilerinde sadece çocukların olması gerektiğini düşünenler de var.
Diğer tepkiler şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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