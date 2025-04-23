23 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'dan da hissedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında binanın 3. katından atlayan adam, otomobilin üzerine düştü.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir' demişti. Üşümezsoy'un dediği deprem nokta atışı şekilde bugün gerçekleşti.
İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalananlar zor anlar yaşadı. Paniğe kapılan bir kişi tezgahın üstünden atlayarak iş yerinden çıktı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan bir baba, 6,2 büyüklüğündeki depreme bebeğini severken yakalandı. O anlar cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremlerin ardından ekranlar deprem uzmanlarına ya da bu alanda çalışan akademisyenlere ekranlarını açıyor. Bu ekrandaki uzmanlar ise halka bilgi vermenin yanında diğer uzmanları rakibi gibi görerek bir bilgi yarışına giriyor.
CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için kurulan barikatlara plastik kelepçe takıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, plastik kelepçeleri cebinden çıkardığı pense ile kesti. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da art arda yaşanan depremler halka büyük panik yaşattı. Özellikle deprem anında bu panik zaman zaman kameralara da yansıdı. Vali Davut Gül de 151 yaralı tespit edildiğini bu yaralıların depremden panikle kaçmak isteyen kişiler olduğunu dile getirmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Bilim Kurulu (Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış, Doç. Dr. Pelin Alpkökin), kentte yaşanan depremler ve sonrasında oluşan panik haliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından GSM operatörlerine isyan edenlere bir isim daha katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, GSM operatörlerine tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP'nin çağrısıyla 23 Nisan'da Ulus'taki 1.Meclis'te toplanan halk Anıtkabir'e yürümek istemişti. Ancak Valilik,kitleye Keçiören'deki Kalaba Meydanı'nı adres göstermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın