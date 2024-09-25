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23- 29 Eylül Anne Bebek Ürünleri ve Oyuncak İndirim Kataloğu

etiket 23- 29 Eylül Anne Bebek Ürünleri ve Oyuncak İndirim Kataloğu

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 18:08

Anneler, babalar ve miniklerin dünyasına müjde! 23-29 Eylül tarihleri arasında Amazon'da sizi bekleyen büyük indirim fırsatlarıyla dolu bir hafta var. Bebek bakımından oyuncaklara kadar her şeyi daha uygun fiyata bulabileceğiniz bu harika fırsatları kaçırmak istemezsiniz! İhtiyacınız olan ürünleri sepetinize atıp alışverişe başlamak için doğru zaman.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 25.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

1. Hauck Rapid 4D Bebek Arabası

Hauck Rapid 4D Bebek Arabası, 27 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.

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2. Clementoni 17722 Araba sökülebilir Mickey Minnie Puzzle Car

2. Clementoni 17722 Araba sökülebilir Mickey Minnie Puzzle Car

Clementoni 17722 Araba sökülebilir Mickey Minnie Puzzle Car, 27 Eylül tarihinde 21.00 - 23.00 saatleri arası indirimde olacak.

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3. Ingenuity - Swing 'n Go Taşınabilir Salıncak

3. Ingenuity - Swing 'n Go Taşınabilir Salıncak

Ingenuity - Swing 'n Go Taşınabilir Salıncak, 27 Eylül tarihinde 21.00 - 23.00 saatleri arası indirimde olacak.

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4. LEGO® City Tren İstasyonu 60335-7 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Demiryolu Kamyonu, Otobüs ve Hemzemin Geçit İçeren Oyuncak Yapım Seti (907 Parça)

4. LEGO® City Tren İstasyonu 60335-7 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Demiryolu Kamyonu, Otobüs ve Hemzemin Geçit İçeren Oyuncak Yapım Seti (907 Parça)

LEGO® City Tren İstasyonu, 27 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.

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5. Baby Einstein Birlikte Ayarla Piyano ve Gitar Paketi

5. Baby Einstein Birlikte Ayarla Piyano ve Gitar Paketi

Baby Einstein Birlikte Ayarla Piyano ve Gitar Paketi, 26 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.

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6. Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti Gold Edition

6. Merkür Bebe Falky Çift Yönlü, Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti Gold Edition

Merkür Bebe Falky Katlanır Üç Tekerlekli Bebek ve Çocuk Bisikleti, 25 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.

7. Barbie Wellness - Yüz Bakımı Yapıyor Oyun Seti, 4 yaş ve üzeri, GJR84

7. Barbie Wellness - Yüz Bakımı Yapıyor Oyun Seti, 4 yaş ve üzeri, GJR84

Barbie Wellness - Yüz Bakımı Oyun Seti, 27 Eylül tarihinde 21.00 - 23.00 saatleri arası indirimde olacak. 

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8. LEGO Technic İtfaiye Uçağı 42152-10 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin Model Uçak Projesi İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (1134 Parça)

8. LEGO Technic İtfaiye Uçağı 42152-10 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin Model Uçak Projesi İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (1134 Parça)

LEGO Technic İtfaiye Uçağı Yapım Seti, 27 Eylül tarihinde 18.00 - 23.00 saatleri arası indirimde olacak.

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9. Monster High Gizemli Arkadaşlar - Draculaura

9. Monster High Gizemli Arkadaşlar - Draculaura

Monster High Gizemli Arkadaşlar - Draculaura, 26 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.  

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10. L.O.L. Surprise! Tots Su Balonu Sürprizi Oyuncak Bebek

10. L.O.L. Surprise! Tots Su Balonu Sürprizi Oyuncak Bebek

L.O.L. Surprise! Tots Su Balonu Sürprizi Oyuncak Bebek, 27 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.

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11. LEGO® Marvel Nano Eldiven 76223 - Yetişkin Hayranlar ve Model Severler için Koleksiyonluk Iron Man Eldiveni Yapım Seti (675 Parça)

11. LEGO® Marvel Nano Eldiven 76223 - Yetişkin Hayranlar ve Model Severler için Koleksiyonluk Iron Man Eldiveni Yapım Seti (675 Parça)

LEGO® Marvel Iron Man Eldiveni Yapım Seti, 25 Eylül tarihinde 18.00 - 21.00 saatleri arası indirimde olacak.

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