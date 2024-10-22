22 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vural Çelik için yayınladığı veda yazısıyla tepki çeken Gülse Birsel hakkında haftalar önce yaptığı yorum yeniden gündem oldu!
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2. Bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in şimdilerde Sabancı aile üyeleriyle yeni aşka yelken açmaları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşler önce gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmışlardı. Dilan Polat ve Sıla Doğu bu kez de Instagram hesaplarını gizledi.
4. Kendinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen Meltem Miraloğlu, rehin tutulduğunu iddia etmişti. Onur Akay'ın haberine göre, ünlü oyuncu sınır dışı edildi.
5. Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçirip bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun zaman yoğun bakımda yatırılan Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi.
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6. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın “Aşk Biter Mi?” tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edildi.
7. Avrupa Yakası'nın efsanelerinden Hümeyra ve Peker Açıkalın'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vural Çelik için yayınladığı veda yazısıyla tepki çeken Gülse Birsel hakkındaki söylemleri yeniden gündem oldu.
8. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un nasıl yasaklı maddeye başladığı üzerine açıklama yaptı. Madde bağımlılığını terör saldırısına benzeten Akyürek'in, Magazin Burada'ya verdiği röportaj dikkat çekti.
9. Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yle beraber taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddia edilen kızı Selenay'la pozu tepkilerin odağı olmuştu. O dönemki yaşadıklarıyla Deniz Akkaya'nın da hedefine oturan Çıra, Pınar Kerimoğlu'nun programında ilk kez cevap verdi.
10. Aramızda Kalmasın' kameralarına konuşan İbrahim Tatlıses çocuklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce magazin gündemine sayısız kez evlatlarıyla yaşadığı sorunlarla gelen Tatlıses kızı Dilan Çıtak'tan razı olmadığını dile getirdi.
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11. İzmir Konak Belediyesi'nden 20 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5 milyon TL ödeme alacağı iddia edilen ve epey de tepki çeken Şevval Sam'dan açıklama geldi.
13. Müjde Uzman'ın hikayesinde paylaştığı kediyle pozu ve etiketlediği kişi kafaları karıştırdı! Kızılcık Şerbeti'nden yeni ayrılan Müjde Uzman'ın yepyeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu!
14. Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini evlilike taçlandıran Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Yavaş yavaş karnı belirginleşen güzel oyuncu kameralara konuştu.
15. Geçtiğimiz ay Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için tepki çeken Bülent Ersoy olay yaratan sözlerle gündeme damgasını vurmuştu. 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' şeklinde çıkışan Ersoy'un konuyla ilgili cevabı ise olay oldu.
16. Yüzü olduğu marka için poz veren Beren Saat'in yüzündeki büyük değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kendinden başka herkese benzeyen güzel oyuncu dillere düşmekten kurtulamadı!
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17. Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından bahsettiren Kerem Bürsin'in Sabancı ailesinden bir isimle aşk yaşadığı öğrenilmişti. 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' isimli programa konuk olan oyuncu ilişkilerindeki en büyük sıkıntıyı açıkladı.
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