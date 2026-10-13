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2026-2027 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çifti Belli Oldu!

2026-2027 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çifti Belli Oldu!

Taşacak Bu Deniz Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 17:31
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Yeni sezonla birlikte ekranlar iddialı çiftlerle doldu, biz de size sorduk: Bu sezon en çok hangi çifte kapıldınız? Yeni başlayan ve devam eden 31 yerli dizinin başrol çiftini oylamaya sunduğumuz ankette tam 4.612 oy kullanıldı. Zirvedeki çift ise rakiplerine adeta fark attı.

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Taşacak Bu Deniz'in Esme ve Adil'i, 921 oyla sezonun en beğenilen dizi çifti oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Esme ve Adil'i, 921 oyla sezonun en beğenilen dizi çifti oldu.

Anketin galibi, TRT 1'in cuma akşamlarının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz'den çıktı. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Esme ve Adil, 921 oyla toplam oyların yüzde 20'sini tek başına topladı. Karadeniz'de birbirine düşman iki ailenin hikâyesini anlatan dizi, 10 Ekim 2025'te başlamış ve nefretle tutku arasında gidip gelen bu aşkla ilk sezonunda izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

2 Ekim'de ikinci sezonuyla geri dönen dizi, milli maç gecesine rağmen Total'de 10,13 reytingle günü zirvede kapatmıştı. Okurların oylarında da rakipsiz çıkan Esme ile Adil, ikinci sıradaki çiftle arasına tam 240 oy fark koydu.

Daha 17'nin Helin Elveren ve Ata Yaşat ikilisi 681 oyla ikinci sıraya yerleşti.

Daha 17'nin Helin Elveren ve Ata Yaşat ikilisi 681 oyla ikinci sıraya yerleşti.

Asıl sürpriz ikinci sırada geldi. Kanal D'nin yaz dizisi olarak yola çıkan Daha 17, Helin Elveren ve Ata Yaşat ikilisiyle 681 oy alarak yüzde 15'lik paya ulaştı. Üstelik dizinin bir başka çifti Ceren Ayruk ile Çağan Efe Ak da 192 oyla ilk 10'a girmeyi başardı.

Yani Daha 17'nin iki çifti toplamda 873 oya ulaştı ve zirvedeki Esme ile Adil'e yalnızca 48 oy uzakta kaldı. Pazar akşamlarının gençlik dizisi, okurlarımızın gönlünde beklenenden çok daha büyük bir yer edinmiş görünüyor.

Sevdan Bir Ateş üçüncü olurken Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel alt sıralarda kaldı.

Sevdan Bir Ateş üçüncü olurken Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel alt sıralarda kaldı.

Üçüncü basamak, Show TV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in oldu. Kapadokya'da geçen dizide Leyla ile Mirza'ya hayat veren Özge Özacar ve Murat Ünalmış, 307 oyla yüzde 7'lik pay aldı. Onları 288 oyla Muhtemel Aşk'ın Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç ikilisi, 256 oyla da Uzak Şehir'in Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba çifti izledi.

İlk 10'un geri kalanında Tuzlu Kahve'den Eda Ece ile Buğra Gülsoy (206), Yeraltı'ndan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş (190), Evlilik Güzeldir'den Nil Sude Albayrak ile Yusuf Çim (156) ve Sevdiğim Sensin'den Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz (132) yer aldı.

Listenin alt sıraları ise epey şaşırttı. A.B.İ.'nin Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu ikilisi yalnızca 60 oyda kaldı. Güneşin Doğduğu Yer'de buluşan Beyza Gümülcine ile Burak Özçivit 41, Hamal'ın Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca çifti ise 37 oy aldı. Son sırayı 32'şer oyla Cevher'in Songül Öden ve Ertan Saban ikilisi ile Susuz Yaz'ın Lizge Cömert ve Mert Ramazan Demir çifti paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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