2026-2027 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çifti Belli Oldu!
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Yeni sezonla birlikte ekranlar iddialı çiftlerle doldu, biz de size sorduk: Bu sezon en çok hangi çifte kapıldınız? Yeni başlayan ve devam eden 31 yerli dizinin başrol çiftini oylamaya sunduğumuz ankette tam 4.612 oy kullanıldı. Zirvedeki çift ise rakiplerine adeta fark attı.
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Taşacak Bu Deniz'in Esme ve Adil'i, 921 oyla sezonun en beğenilen dizi çifti oldu.
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Daha 17'nin Helin Elveren ve Ata Yaşat ikilisi 681 oyla ikinci sıraya yerleşti.
Sevdan Bir Ateş üçüncü olurken Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel alt sıralarda kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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