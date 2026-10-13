2026-2027 Sezonunun En Beğenilen Dizi Çifti Belli Oldu!

Anketin galibi, TRT 1'in cuma akşamlarının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz'den çıktı. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin hayat verdiği Esme ve Adil, 921 oyla toplam oyların yüzde 20'sini tek başına topladı. Karadeniz'de birbirine düşman iki ailenin hikâyesini anlatan dizi, 10 Ekim 2025'te başlamış ve nefretle tutku arasında gidip gelen bu aşkla ilk sezonunda izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

2 Ekim'de ikinci sezonuyla geri dönen dizi, milli maç gecesine rağmen Total'de 10,13 reytingle günü zirvede kapatmıştı. Okurların oylarında da rakipsiz çıkan Esme ile Adil, ikinci sıradaki çiftle arasına tam 240 oy fark koydu.