2025 Lisans Mezunlarında En Yüksek İstihdam Oranına Sahip Bölümler Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ne göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %73,9 seviyesinde gerçekleşti. Üniversite mezunlarının istihdam oranı geçen yıla göre gerilerken en yüksek istihdam oranına sahip bölümler arasında tıp fakültesi mezunları %95,5 ile ilk sırada yer aldı.
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Tıp yine zirvede.
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Genel istihdam düştü ama bu bölümler önemli.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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