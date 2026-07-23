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2025 Lisans Mezunlarında En Yüksek İstihdam Oranına Sahip Bölümler Belli Oldu

2025 Lisans Mezunlarında En Yüksek İstihdam Oranına Sahip Bölümler Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.07.2026 - 12:06
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ne göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı %73,9 seviyesinde gerçekleşti. Üniversite mezunlarının istihdam oranı geçen yıla göre gerilerken en yüksek istihdam oranına sahip bölümler arasında tıp fakültesi mezunları %95,5 ile ilk sırada yer aldı.

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Tıp yine zirvede.

Tıp yine zirvede.

En yüksek istihdam oranına sahip bölümler arasında tıp fakültesi mezunları %95,5 ile ilk sırada yer alırken, özel eğitim öğretmenliği %90,8, havacılık elektrik ve elektroniği %89,9, matematik mühendisliği ile hemşirelik ise %89,8’lik oranlarla takip etti.

Genel istihdam düştü ama bu bölümler önemli.

Genel istihdam düştü ama bu bölümler önemli.

TÜİK verilerine göre istihdam oranındaki düşüşe rağmen sağlık ve eğitim ağırlıklı alanlar mezunlarına yüksek iş garantisi sunmaya devam ediyor. Bu rakamlar, üniversite adaylarının bölüm tercihlerinde istihdam potansiyelini dikkate almaları açısından kritik önem taşıyor; zira genel mezun istihdamı gerilerken belirli nitelikli bölümlerin mezunları hızla iş bulabiliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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