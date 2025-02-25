2025 Erzurum İmsakiye! Bugün Erzurum İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı bu sene 1 Mart'ta başlayacak. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan bu yıl da idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş İslamın temel şartlarından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek. Bu sene Ramazan imsakiyesi de araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini merak ediyor. Diyanet'in il il Ramazan imsakiyesi yayımlamasıyla merak edilen soru yanıt buldu. Peki, bugün Erzurum için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Erzurum’da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Erzurum imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...