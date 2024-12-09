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2025’e Her Şeyden Arınmış Bir Şekilde Girmek İçinde Evinde Yapman Gereken 10 Temizlik

etiket 2025’e Her Şeyden Arınmış Bir Şekilde Girmek İçinde Evinde Yapman Gereken 10 Temizlik

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 12:31

Yeni yıla girerken herkesin dileği aynı: Daha düzenli, daha ferah, daha huzurlu bir başlangıç! Bunun için önce evimizdeki fazlalıklardan kurtulup her köşeyi tertemiz hale getirmek şart. 2025’e hem fiziksel hem de zihinsel olarak arınmış bir şekilde adım atmak için bu 11 temizlik önerisine bir göz atabilirsin.

Şimdiden mutlu seneler! 🎄

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1. Mesela dolaplarının içini düzenlemeye başlayabilirsin.

1. Mesela dolaplarının içini düzenlemeye başlayabilirsin.

Mutfak dolaplarının içindeki eskimiş baharatlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, ya da belki lazım olur diye saklanan eski kavanozlar… Hepsine bir bak! Kullanmadıklarını ayır, dolaplarını boşaltıp güzelce sil. Yeni yıla düzenli ve ferah bir mutfakla başla.

2. Buzdolabını da es geçmemeliyiz tabii ki.

2. Buzdolabını da es geçmemeliyiz tabii ki.

Buzdolabının arka köşelerine sıkışıp kalan 'Aa bu ne zaman burada kalmış?' dedirten yiyeceklerden kurtul. Rafları çıkarıp güzelce yıka, sonra düzenli bir şekilde yerleştir. Artık 2025’te hiçbir yiyeceği ziyan etmiyoruz!

3. Koltuk ve halıları bir elden geçirelim.

Koltukları ve halıları süpürmek yetmez, arada bir derinlemesine temizlemekte fayda var. Özellikle yemek dökülen, çocukların oyun alanı olan veya evcil hayvanların yatmayı sevdiği yerleri bir güzel temizle. Ev mis gibi koksun, yeni yılı ferah karşıla.

4. Perde ve tül yıkama vakti gelmiş olabilir mi?

Tüller ve perdeler yıl boyunca tozu ve kiri üzerine toplar. Yemek kokuları, kullandığın parfümler ve hatta saç spreyleri bile perdelere kolaylıkla sinebiliyor. Yeni yıla temiz bir atmosferle başlamak için onları makineden geçir. Perdenin rengi açılınca senin de enerjin yenilenecek.

5. Banyo fayanslarını temizlemek seni ferah hissettirecek.

5. Banyo fayanslarını temizlemek seni ferah hissettirecek.

Fayanslardaki inatçı kireç ve sabun kalıntılarını temizlemek için güçlü bir temizleyici kullan. Parlayan fayanslar hem banyonu daha hijyenik yapacak hem de içini açacak. Bu arada duş başlığını da unutma!

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6. Camları da ihmal etmemek gerek.

Pencereler, dışarıyı aydınlık ve net bir şekilde görmenin anahtarıdır. Camları güzelce temizle, 2025’i ışıl ışıl görerek karşıla! Ayrıca pencere kenarlarında biriken tozlara da el atmayı unutma.

7. Elektronik aletlerin de tozunu mutlaka al. Ama dikkatli ol.

7. Elektronik aletlerin de tozunu mutlaka al. Ama dikkatli ol.

Televizyon, bilgisayar, oyun konsolu… Bunlar genelde temizlikte unutuluyor. Hem tozlarını al hem de varsa kabloları düzenle. Bilgisayarının toz tutmuş fanını da temizleyebilirsin. Elektronik aletler temizlenince daha sağlıklı çalışır, unutma.

8. Gardırobun karışmış olabilir ama birkaç saatte orayı da halledebilirsin.

Giymediğin kıyafetleri ayır ve ihtiyaç sahiplerine vermeyi düşün. Gardırobun içinde nefes alacak yer açılsın, yeni kıyafetlere de yer açılsın! Ayrıca kıyafet katlama yöntemlerini gözden geçirip düzenlemeyi yenileyebilirsin.

9. Yemek yapma isteğin artacak: Fırın ve ocağı derinlemesine temizle.

9. Yemek yapma isteğin artacak: Fırın ve ocağı derinlemesine temizle.

Mutfakta en çok kullanılan bu iki eşya da zamanla yağ ve kirle kaplanır. Bu kirleri de yemek yapmasan bile kolay kolay çıkaramayacağını bilirsin. Ocak demirlerini ve fırının içini güzelce temizle. Yeni yıla tertemiz yemekler pişirecek bir başlangıç yap!

10. Ayakkabılığını ve hatta ayakkabılarını bile temizleyebilirsin.

10. Ayakkabılığını ve hatta ayakkabılarını bile temizleyebilirsin.

Kapının önü ilk izlenimdir. Ayakkabılığını düzenle, eskiyen ayakkabıları ayır. Ayrıca paspası yenilemeyi düşün. Hem misafirlerin hem de sen 2025’e temiz bir giriş yapın.

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Ma Belle
Ma Belle
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