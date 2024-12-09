2025’e Her Şeyden Arınmış Bir Şekilde Girmek İçinde Evinde Yapman Gereken 10 Temizlik
2025’e Her Şeyden Arınmış Bir Şekilde Girmek İçinde Evinde Yapman Gereken 10 Temizlik
Yeni yıla girerken herkesin dileği aynı: Daha düzenli, daha ferah, daha huzurlu bir başlangıç! Bunun için önce evimizdeki fazlalıklardan kurtulup her köşeyi tertemiz hale getirmek şart. 2025’e hem fiziksel hem de zihinsel olarak arınmış bir şekilde adım atmak için bu 11 temizlik önerisine bir göz atabilirsin.
Şimdiden mutlu seneler! 🎄
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1. Mesela dolaplarının içini düzenlemeye başlayabilirsin.
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2. Buzdolabını da es geçmemeliyiz tabii ki.
3. Koltuk ve halıları bir elden geçirelim.
4. Perde ve tül yıkama vakti gelmiş olabilir mi?
5. Banyo fayanslarını temizlemek seni ferah hissettirecek.
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6. Camları da ihmal etmemek gerek.
7. Elektronik aletlerin de tozunu mutlaka al. Ama dikkatli ol.
8. Gardırobun karışmış olabilir ama birkaç saatte orayı da halledebilirsin.
9. Yemek yapma isteğin artacak: Fırın ve ocağı derinlemesine temizle.
10. Ayakkabılığını ve hatta ayakkabılarını bile temizleyebilirsin.
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