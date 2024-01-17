2024 Yılında Mutlaka Görmen Gereken Yer Neresi?
2024 Yılında Mutlaka Görmen Gereken Yer Neresi?
Verdiğin cevaplara göre 2024'te mutlaka görmen gereken yeri bu testin sonunda açıklıyoruz.
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1. İlk sorumuzla başlayalım, yılbaşı planını kiminle yapacaksın?
2. Bu yıl hangisi seni daha çok yordu?
3. Sık hayal kuran biri olduğunu söyleyebilir miyiz?
4. Söyle bakalım, sen hangi mevsimin insanısın?
5. 2024 yılında başarmak için bir hedef koyacak olsan bu ne olurdu?
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6. Hangi tatil şekli sana daha uygun?
7. Gittiğin yerde ilgini en çok hangisi çeker?
8. Son olarak, tatile gidecek olsan aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisini tercih ederdin?
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