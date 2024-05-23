2024 Yazının En Popüler Ev Trendleri
2024 Yazının En Popüler Ev Trendleri
Her yaz olduğu gibi bu yaz da bütün enerjisiyle yolda. Biz de bu nedenle, yazın muhteşem enerjisini en mutlu şekilde karşılamak isteyenler için harika bir dekorasyon rehberi hazırladık. Çünkü çarpıcı desenleri ve doğal dokuları ile 2024 yaz dekorasyonu evlere şenlik!
İşte bu yılın en olmazsa olmaz ev dekorasyon trendleri!
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1. Doğal Malzemeler
2. Tek Renk Odalar
3. Katmanlı Düzen
4. Sıcak Tonlar
5. Desenler ve Dokular
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6. Doğal Bitkiler
7. Yuvarlak Hatlar
8. Vintage Parçalar
9. Mermer Kullanımı
10. Yerel Dokular
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