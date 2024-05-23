Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
2024 Yazının En Popüler Ev Trendleri

etiket 2024 Yazının En Popüler Ev Trendleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 12:31

Her yaz olduğu gibi bu yaz da bütün enerjisiyle yolda. Biz de bu nedenle, yazın muhteşem enerjisini en mutlu şekilde karşılamak isteyenler için harika bir dekorasyon rehberi hazırladık. Çünkü çarpıcı desenleri ve doğal dokuları ile 2024 yaz dekorasyonu evlere şenlik!

İşte bu yılın en olmazsa olmaz ev dekorasyon trendleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Doğal Malzemeler

1. Doğal Malzemeler

2024 ev dekorasyonu her anlamda 'sürdürülebilirlik' ve 'yeşil tasarım' odaklarında ilerliyor. Bu nedenle masif ahşap, doğal taş, bambu ve keten gibi doğal malzemeler bu yılın revaçtaki materyalleri arasında. Ev ortamına samimi bir atmosfer katan bu malzemeler zemin ve duvar gibi genel alanların yanı sıra; kahve sehpası, perde ve halı gibi tamamlayıcı ögelerde de tercih edilebiliyor. 🪑

2. Tek Renk Odalar

2. Tek Renk Odalar

Bu yıl, önceki yıllara kıyasla daha dingin ve kendinden emin tavrıyla öne çıkıyor. Bu nedenle önceleri, en az iki farklı renk düşünülen odalar artık tek renge dönmüş durumda. Dokuyu ve malzemeyi vurgulama avantajı sağlayan bu tek renk kullanımı aslında çok daha sakin bir tavır sergiliyor. Örneğin; yatak odası gibi alanlarda yatak başındaki duvarı farklı renkte boyamak yerine, odayla aynı renkte, fakat farklı dokuda bir materyal tercih ederek kaplamak bu yılın ana trendleri arasında.

3. Katmanlı Düzen

3. Katmanlı Düzen

Önceki yıllara hakim olan minimalistik tavır, bu yıl yerini daha katmanlı bir versiyona bırakmış durumda. Çünkü çağın şartları gereği, tekdüzelik sıkıcı bir kavram haline geldi. Bunun sonucunda iç mekanlar da biraz ruh ve renk heyecanıyla dolup taşıyor. Bu katmanlı yapı farklı renklerin ve dokuların bir araya gelmesi olsa da, aslında hala minimalistik tavrın benimsediği düzen ve uyum fikirlerini baz alıyor. Yani öyle renk katayım diye mekanı karman çorman yapmak pek moda değil.

4. Sıcak Tonlar

4. Sıcak Tonlar

Hem yaza hem de global olarak farklı bir döneme adım attığımız şu günlerde, ev dekorasyonu sıcacık renklerden ilham alıyor. Özellikle doğaya dönme arzusunu yansıtan en trend renkler ise terracotta, sarı, turuncu, yeşil ve pembe olarak tanımlanmış durumda. Fakat bu canlı tonları dengelemek için beyaz, gri ve bej gibi nötr tonları da mekana yaymak gerekiyor. 🤎

5. Desenler ve Dokular

5. Desenler ve Dokular

Düz ve karakteri olmayan mekanlar bu yıl hiç moda değil. Aksine her biri kullanıcısına özel olan benzersiz parçalar, bu yılın esas trendi. Damarları görülen ahşaplar, mermerler ve taşlar özellikle masa, sehpa ve zemin döşemelerinde öne çıkıyor. Ancak mekana daha kolay şekilde kişisellik katmak isteyenler, bu tip desenli malzemeleri süsleme olarak da tercih edebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Doğal Bitkiler

6. Doğal Bitkiler

Bu yılın en itici şeylerinden biri yapay çiçek kullanımı. Aksine mekan ne kadar doğal yeşil ve bitkiyle kaplıysa yılın trendlerine de o kadar uyum sağlamış demek. Yani, eğer uzun süredir bitki yetiştirme hayaliniz varsa, bu yıl bu hayali gerçekleştirmek için en doğru yıl olabilir. 🪴

7. Yuvarlak Hatlar

7. Yuvarlak Hatlar

Doğallığı vurgulayan 2024 trendleri yuvarlak ve şekilsiz hatlarıyla öne çıkıyor. Temelinde kullanıcıya özgü olma halinin hakim olduğu bu tavır, özellikle mobilya tasarımını etkilemiş durumda. Kesin çizgilerin ve ölçülerin olmadığı amorf koltuklar, sehpalar ve kitaplıklar bu yıl çok daha yumuşak mekanlar kurgulamak için ihtiyacınız olan değişimi sunabilir. 🌻

8. Vintage Parçalar

8. Vintage Parçalar

2024, sürdürülebilirliğin öne çıktığı bir yıl olsa da, bir yandan temel kodlara ve kültürel unsurlara oldukça bağlı. Bu nedenle yaşam alanlarını kişiliksiz modern parçalarla donatmak yerine, eski bir yaşama ait izler taşıyan vintage parçalarla süslemek çok daha doğru. Vitraylı aydınlatmalar, oyma tepsiler ve el işi nakışlar bu yıl evinizi en trend şekilde dekore etmenize yardımcı olabilir.

9. Mermer Kullanımı

9. Mermer Kullanımı

Mobilya ve aksesuar kullanımı bu yılın en sevilen trendlerinden. Özellikle damarlı mermerler ve doğal dokulu taşlar, mekana zenginlik katmak için çok ideal. Bu tip malzemeler zeminden duvara kadar her alanda kullanılabilirken, orta sehpaya eklenen bir heykel veya çerçeve olarak da tercih edilebiliyor. Dolayısıyla evlere kişilik kazandırmak için her zaman büyük harcamalar yapmaya gerek yok ✌️

10. Yerel Dokular

10. Yerel Dokular

2024, yerin kendine özgü olma halinden de etkileniyor. Bu nedenle yöresel dokular ve işlemeler, aslında mekana ruh ve eşsizlik katan özellikler olarak vurgulanıyor. Güney Doğu Anadolu'nun bakır ibrikleri, Ege köylerinin su kabağı süslemeleri ve İç Anadolu'nun dokuma kilimleri, bu yıl evlere otantiklik katmak ve yerel üreticileri desteklemek için en ideal parçalardan. 🤩

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Geri Dönüşümlü Parçalar

11. Geri Dönüşümlü Parçalar

Doğal felaketlerle başımızın dertte olduğu bu yıllarda, 2024 iç dekorasyon trendlerinden bir diğeri de tüketimi azaltma hedefi olan bir konu. Geri dönüşümlü materyallerden elde edilen plastikler, mantarlar ve ahşaplar bu yıl iç mekanlara rahatlıkla dahil edebileceğiniz ögeler arasında. 👏

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın