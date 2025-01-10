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2024'teki Aşk Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

etiket 2024'teki Aşk Hayatın Bir Şarkı Olsaydı Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 22:24

2024'te aşk işleri nasıl gitti? Sen bize 2024'teki aşk hayatını anlat, biz de sana aşk hayatını anlatacak o şarkıyı söyleyelim. Hazırsan hadi teste bakalım!

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1. 2024'te yalnız mıydın?

2. 2024’te aşk hayatın bir film türü olsaydı, ne olurdu?

3. Bu yıl aşk hayatının temposunu belirleyecek olsan ne seçerdin?

4. Aşkın bir rengi olsa ne olurdu?

5. Aşk hayatında senin için en önemli şey hangisi?

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6. 2024'teki aşk hayatın bir tatlı olsaydı ne olurdu?

7. Bir ilişkide en büyük korkun nedir?

8. 2024'te hiç aşık oldun mu?

Tabii ki Şımarık!

Tabii ki Delikanlım!

Tabii ki Olduramadım!

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Begüm
Begüm
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