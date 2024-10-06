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2024 Sonbaharının Serin Havasına Uygun Baharlık Pijama Takımları

etiket 2024 Sonbaharının Serin Havasına Uygun Baharlık Pijama Takımları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 10:01

Serin sonbahar akşamlarında sizi sıcacık tutacak, yumuşak dokulu pijama takımlarıyla rahatlık ve tarz bir arada. Hem sıcak kalın hem de mevsimin renklerine uygun şık desenlerle evde bile stilinizi konuşturun!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 06.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tampap Kadın Büyük Beden Kısa Kollu Pijama Takımı Tampap 4130-B

1. Tampap Kadın Büyük Beden Kısa Kollu Pijama Takımı Tampap 4130-B

Evde rahatlığın tadını çıkarmak isteyen kadınlar için ideal olan bu pijama takımı, geniş kesimiyle tam da aradığınız konforu sunuyor. Yumuşak kumaşı ve kısa kollu tasarımı, sıcak yaz gecelerinde serin kalmanıza yardımcı olurken, modern desenleriyle de stilinize şıklık katıyor. İster sabah kahvenizi yudumlarken ister akşam film keyfi yaparken, bu takım vazgeçilmeziniz olacak.

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2. U.S. Polo Assn. - Kadın Mavi Patlı Pijama Takımı 16959

2. U.S. Polo Assn. - Kadın Mavi Patlı Pijama Takımı 16959

Zarif mavi tonlarıyla dikkat çeken bu U.S. Polo Assn. pijama takımı, hem şık hem de rahat! Yaka kısmındaki patlı detay, klasik bir görünüm sağlarken, hafif kumaşıyla uyku boyunca nefes aldırır. Evinizde stil sahibi rahatlık arıyorsanız, bu pijama takımı tam size göre.

Hepsiburada

3. DeFacto Fall in Love Baskılı Uzun Kollu Pijama Takımı

3. DeFacto Fall in Love Baskılı Uzun Kollu Pijama Takımı

Sevimli baskıları ve uzun kollu tasarımıyla sonbahar akşamlarına sıcaklık getiren bu pijama takımı, hem rahat hem de tatlı bir uyku için tasarlandı. Pamuklu dokusu, cildinizde yumuşacık bir his bırakırken, geniş kesimi sayesinde hareket özgürlüğü sağlar. Soğuk gecelerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu takım, hem iç hem dış mekanda keyifle kullanılabilir.

Hepsiburada

4. Suwen Ella Maskülen Şort Takımı

4. Suwen Ella Maskülen Şort Takımı

Modern kadınların tercihi Suwen Ella Maskülen Şort Takımı, hem konfor hem de tarzı bir araya getiriyor. Maskülen detayları ve rahat kesimiyle dikkat çeken bu takım, sıcak yaz günlerinde stilinizi yansıtmanıza yardımcı olur. Evde ya da plajda keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin favorisi olacak!

Hepsiburada

5. Suwen Tropical Maskülen Pijama Takımı

5. Suwen Tropical Maskülen Pijama Takımı

Tropikal esintileri evinize taşıyan Suwen Tropical Maskülen Pijama Takımı, şıklığı ve rahatlığıyla göz dolduruyor. Hafif kumaşı ve tropikal desenleriyle kendinizi tatilde gibi hissedeceksiniz. Günlük rutininize keyif katmak için ideal bir seçenek!

Hepsiburada
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6. DeFacto Fall in Love Regular Fit Modal Casual Pijama Altı C4805AX24SP

6. DeFacto Fall in Love Regular Fit Modal Casual Pijama Altı C4805AX24SP

Yumuşacık modal kumaştan üretilen bu pijama takımı, sizi rahatlığıyla sarıp sarmalayacak. Regular fit kesimi, gündelik kullanım için idealken, üzerine dilediğiniz pijama üstüyle kombin yapabilirsiniz. Evinizde hem şıklık hem de konfor arayanlar için mükemmel bir tercih.

Hepsiburada

7. Pierre Cardin To Grow Yeşil Kadın Kısa Kol Pijama Takım

7. Pierre Cardin To Grow Yeşil Kadın Kısa Kol Pijama Takım

Pierre Cardin’in zarif yeşil tonlarıyla tasarladığı bu kısa kollu pijama takımı, modern ve rahat bir görünüm sunuyor. Hafif ve nefes alabilen kumaşı sayesinde, sıcak yaz akşamlarında ferah kalmanıza yardımcı olur. Hem şıklığı hem de konforu bir arada isteyenler için harika bir seçenek.

Hepsiburada

8. Blackspade Yuvarlak Yaka Düz Lacivert Kadın Pijama Takımı 51372

8. Blackspade Yuvarlak Yaka Düz Lacivert Kadın Pijama Takımı 51372

Blackspade’in sade ama şık lacivert pijama takımı, yuvarlak yaka tasarımıyla dikkat çekerken, minimal tarz sevenler için ideal. Gün boyu yumuşaklık hissi sunan bu takım, evde geçirilen rahat saatler için mükemmel bir tercih. Hem uyku için hem de evde keyifli zaman geçirirken giymek için ideal.

Hepsiburada

9. Elitol Tampap Kadın Düğmeli Desenli Pijama Takımı Gömlek Yaka Elitol 955

9. Elitol Tampap Kadın Düğmeli Desenli Pijama Takımı Gömlek Yaka Elitol 955

Gömlek yaka tasarımı ve düğmeli detaylarıyla öne çıkan Elitol pijama takımı, şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor. Desenli kumaşı, klasik tasarıma hareket katarken, evde şıklığından ödün vermek istemeyenlerin tercihi olacak. Günlük ev rutinlerinde veya hafta sonu tembelliğinde rahatça kullanabileceğiniz bir takım.

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10. Koton Örgü Pijama Takımı Baskılı Kısa Kollu Tişört ve Alt

10. Koton Örgü Pijama Takımı Baskılı Kısa Kollu Tişört ve Alt

Koton Örgü Pijama Takımı, rahatlığı ve şıklığıyla evde geçirdiğiniz zamanları keyifli hale getiriyor. Yumuşak dokusu ve geniş kesimi, sıcak günlerde ferahlık sunarken, günlük ev yaşamınıza renk katacak. Evde hem rahat hem de şık görünmek isteyenlerin favorisi.

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