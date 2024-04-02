2024 Nisan Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri
2024 Nisan Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri
Nisan ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız sizin için birbirinden keyifli festival ve konseri listeledik. Şimdiden size bol eğlenceler dileriz!
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1. Melike Şahin - 5 Nisan
2. Zeynep Bastık - 5 Nisan
3. Kalben - 12 Nisan
4. Nazan Öncel - 13 Nisan
5. Büyük Ev Ablukada - 14 Nisan
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6. Sagopa Kajmer - 16 Nisan
7. Feel The Fest Malatya - 20-21 Nisan
8. maNga - 21 Nisan
9. O Fest Çanakkale - 25-26-27-28 Nisan
10. Dolu Kadehi Ters Tut - 30 Nisan
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