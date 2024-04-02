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2024 Nisan Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri

etiket 2024 Nisan Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konseri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 14:01

Nisan ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer hazırsanız sizin için birbirinden keyifli festival ve konseri listeledik. Şimdiden size bol eğlenceler dileriz!

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1. Melike Şahin - 5 Nisan

1. Melike Şahin - 5 Nisan

Melike Şahin ile birlikte 'Hak ediyorum her milimini bu dik duruşun' diye haykırmak istiyorsanız 5 Nisan akşamı kimseye söz vermeyin! Melike Şahin birbirinden güzel şarkısıyla İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

2. Zeynep Bastık - 5 Nisan

2. Zeynep Bastık - 5 Nisan

Melike Şahin ile aynı akşam İstanbul'da sahne alacak bir diğer isim de Zeynep Bastık! Mabel Matiz'den aldığı Lan şarkısı ile listeleri alt üst eden Bastık'ın bu konserinin mükemmel olacağına şüphe yok!

3. Kalben - 12 Nisan

3. Kalben - 12 Nisan

Çılgın sahne performansları ve insanın kalbine dokunmayı başaran şarkılarıyla ona hayranlığımız her geçen gün artıyor. Kalben 12 Nisan günü Taksim'de unutulmaz bir gece yaşatacak!

4. Nazan Öncel - 13 Nisan

4. Nazan Öncel - 13 Nisan

Biraz da İstanbul sahnelerini bırakıp diğer şehirlere göz atalım...

Yılların eskitemediği ve her geçen yıl değerinin daha iyi anlaşıldığı bir sanatçı olan Nazan Öncel, 13 Nisan akşamı Ankara'da sahne alacak!

5. Büyük Ev Ablukada - 14 Nisan

5. Büyük Ev Ablukada - 14 Nisan

Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek olan bu konser, diğer Büyük Ev Ablukada konserlerine hiç benzemeyecek. Neden mi? Çünkü Ses Tiyatrosu'ndaki konser akustik olacak! Sürprizlerle dolu olacağına da şüphe yok...

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6. Sagopa Kajmer - 16 Nisan

6. Sagopa Kajmer - 16 Nisan

Samsun, Sagolamaya hazır mısın?! 16 Nisan'da Sagopa Kajmer Samsun'daki sevenleriyle birlikte en sevilen şarkılarını seslendirecek. Neyimiz var ki rapten gari!

7. Feel The Fest Malatya - 20-21 Nisan

7. Feel The Fest Malatya - 20-21 Nisan

Malatya'da Nisan ayında gerçekleştirilecek Feel The Fest festivali iki gün sürecek. Festivalin ilk gününde Motive, M Lisa, Anıl Emre Daldal çıkacak; ikinci gününde ise Pinhani, Canozan ve DJ Avro sahne alacak.

8. maNga - 21 Nisan

8. maNga - 21 Nisan

maNga'nın 20. yılına özel verdiği konserler ile Türkiye turnesinde! 21 Nisan'da da unutulmaz bir gece yaşatmak için Gaziantep'te olacaklar. maNga şarkıları ile eğlenmek müthiş olacak!

9. O Fest Çanakkale - 25-26-27-28 Nisan

9. O Fest Çanakkale - 25-26-27-28 Nisan

Çanakkale'de dört gün sürecek bir festival haberiyle geldik! Festivalin sahne listesi şöyle:

25 Nisan - Cem Adrian, Madrigal, Yedinci Ev, Ufuk Beydemir, Dalga

26 Nisan - Emre Aydın, Dedublüman, Mavi Gri, Skapova, Kukla

27 Nisan - Athena, Adamlar, Umut Kuzey, Selin, Leva

28 Nisan - Seksendört, Güneş, Can Gox, Hipersona, Jargon

10. Dolu Kadehi Ters Tut - 30 Nisan

10. Dolu Kadehi Ters Tut - 30 Nisan

Son konserimiz ise Sivas'tan! Dolu Kadehi Ters Tut tüm yaralarınızı sarıp sizi iyileştirecek! Bu konserde keyifli vakit geiçreceğinize şüphe yok.

Gitme kal ya da beni de yanına al da kalmayayım bir başıma bu diyarda...

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