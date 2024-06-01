2024 Haziran Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

mor ve ötesi konserleri başlı başına mükemmel olmuyormuş gibi bir de senfonik konserini hayal etmek mümkün bile değil! Yılın ilk senfonik konseri 8 Haziran’da gerçekleştirilecek ve en unutulmaz mor ve ötesi şarkıları hep bir ağızdan seslendirilecek.