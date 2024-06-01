2024 Haziran Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
2024 Haziran Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
Haziran ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!
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1. Live From Fest - 5-6-7 Haziran
2. mor ve ötesi - 8 Haziran
3. Ajda Pekkan ve Arkadaşları - 12 Mayıs
4. Yıldız Tilbe - 13 Haziran
5. Sertab Erener - 15 Haziran
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