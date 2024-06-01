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2024 Haziran Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

etiket 2024 Haziran Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 14:01

Haziran ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!

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1. Live From Fest - 5-6-7 Haziran

1. Live From Fest - 5-6-7 Haziran

Konya’da gerçekleştirilecek Live From Fest festivali ile şehre birbirinden önemli sanatçılar gelecek. İlk gün Teoman, Vega, Melis Fis, Berk Baysal; ikinci gün Göksel, Madrigal, Çağan Şengül ve Batu Akdeniz; son gün ise Hadise, Gripin, Lil Zey ve Gökcan Sanılman sahne alacak.

2. mor ve ötesi - 8 Haziran

2. mor ve ötesi - 8 Haziran

mor ve ötesi konserleri başlı başına mükemmel olmuyormuş gibi bir de senfonik konserini hayal etmek mümkün bile değil! Yılın ilk senfonik konseri 8 Haziran’da gerçekleştirilecek ve en unutulmaz mor ve ötesi şarkıları hep bir ağızdan seslendirilecek.

3. Ajda Pekkan ve Arkadaşları - 12 Mayıs

3. Ajda Pekkan ve Arkadaşları - 12 Mayıs

Son zamanların en unutulmaz konseri için hazır mısınız? Ajda Pekkan'ın stadyumda vereceği bu konserin konuk sanatçıları şöyle:

  • Mabel Matiz

  • Cem Adrian

  • Mert Demir

  • Sıla

  • Selda Bağcan

  • Nilüfer

  • Mazhar Fuat

  • Işın Karaca

  • Hande Yener

  • Semicenk

  • Motive

  • Norm Ender ve Korosu

  • Dolapdere Big Gang

4. Yıldız Tilbe - 13 Haziran

4. Yıldız Tilbe - 13 Haziran
cdnuploads.aa.com.tr

Bursalılar buraya! 13 Haziran günü Yıldız Tilbe ve onun unutulmaz şarkıları ile güzel bir gece geçirmek ister misiniz? Ayrılık acısı yaşıyorsanız bu konser yaralarınızı sarıp size çok iyi gelecek!

5. Sertab Erener - 15 Haziran

5. Sertab Erener - 15 Haziran

Eurovision sahnesinde tekrar izleyerek bizi gururlandıran Sertab Erener, bu sefer Bodrum’da sahne alacak! 15 Haziran Cumartesi akşamınızı şenlendirecek bu konser ile Sertab Erener’in sahnede ne kadar büyük bir star haline geldiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz.

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6. Selda Bağcan - 17 Haziran

6. Selda Bağcan - 17 Haziran

Eğer Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Selda Bağcan’ı hiç canlı dinlemediyseniz o zaman bu konsere kesinlikle gitmenizi öneririz! 17 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşalım!

7. Zeynep Bastık - 21 Haziran

7. Zeynep Bastık - 21 Haziran

Her şarkıyı kendi yorumuyla çok daha tatlı hale getirmeyi başaran Zeynep Bastık, 21 Haziran akşamı Antalyalılara güzel bir gece yaşatmaya geliyor! Zeynep Bastık’la birlikte Ara ve Lan’ı söylemek istiyorsanız bu konsere gitseniz iyi olur!

8. Dedublüman - 22 Haziran

8. Dedublüman - 22 Haziran

Ayrılık acısı yaşıyorsanız 22 Haziran akşamı Taksim'deki Dedublüman konserine davetlisiniz. Ancak uyarmış olalım, bu konser acınızı dindirmek yerine sadece eşlik edecektir...

9. Simge - 24 Haziran

9. Simge - 24 Haziran

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin Aşkın Olayım'ın modası hiç geçmeyecek değil mi? Eğer böyle düşünenlerdenseniz o zaman Simge ile 24 Haziran'da Ankara'da buluşmanız şart!

10. DEEP PURPLE - 25 Haziran

10. DEEP PURPLE - 25 Haziran

Rock&Roll efsanesi olan DEEP PURPLE’ı KüçükÇiftlik Park’ta dinlemek ister miydiniz? O halde 25 Haziran akşamına başka plan yapmanızı önermeyiz! Ne de olsa Smoke On The Water’u canlı dinlemek her zaman mümkün olmayabilir.

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