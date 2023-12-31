2023'e Ağlayarak Girdiğini Söyleyen Hande Erçel'in Paylaşımı Gündem Oldu: "Alacağım Vardı"
2023'e Ağlayarak Girdiğini Söyleyen Hande Erçel'in Paylaşımı Gündem Oldu: "Alacağım Vardı"
Her hareketiyle gündem olmayı başaran Hande Erçel'den yeni yıl paylaşımı da geldi. Güzel oyuncunun 2023'e girme ve veda etme şeklini gösterdiği paylaşım sosyal medyada konuşuldu.
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Hande Erçel Türkiye'nin en çok beğenilen ve en çok konuşulan oyuncularının başında geliyor.
Hakan Sabancı ile olan ilişkisi ile de daima göz önünde olmayı başarıyor.
Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, neredeyse her paylaşımıyla çok konuşuluyor.
2023'e veda ederken Instagram hikayesine eklediği paylaşımlarla da gündem olmayı başardı.
Powerpuff Girls ile "2023'e böyle girmiştim. Alacağım vardı" diyen güzel oyuncu, "2024 senden beklentim çok. Tüm güzel kalplere dileğinden fazlasını ver." diyerek fotoğrafını paylaştı.
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Hemen ardından sevgilisi Hakan Sabancı ile yaptığı paylaşımla da mutluluğunun kaynağını göstermiş oldu.
E tabii duygular karşılıklı olunca her şey çok güzel!
Hayranları da Hande Erçel'in mutluluğunu paylaştılar.
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Biz de mutlu yıllar dileriz!
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