Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Dehşet Verici Cinayetinde Babanın İfadesi

2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Dehşet Verici Cinayetinde Babanın İfadesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.09.2024 - 11:18

İsviçre güzeli Kristina Joksimovic cinayeti, dünya gündemine oturdu. 38 yaşındaki kadın, kocası tarafından boğularak öldürüldü, ardından parçalandı. Cesedin el blenderıyla parçalandığı ortaya çıkarken Kristina'nın babası, olayın ardından yaşadıklarını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

38 yaşındaki İsviçre güzeli Kristina Joksimovic, kocası tarafından boğularak öldürüldü.

38 yaşındaki İsviçre güzeli Kristina Joksimovic, kocası tarafından boğularak öldürüldü.

Şubat ayında öldüğü ortaya çıkan modelin ölümündeki detaylar ise kan dondurdu. Korkunç cinayet, kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Modelin ölümünün ardından kocası gözaltına alındı. 41 yaşındaki kocası, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Modelin ölümünün ardından kocası gözaltına alındı. 41 yaşındaki kocası, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Thomas adındaki koca, karısının kendisine saldırdığını iddia etmiş, kendisini korumak için de karısına bıçakla saldırdığını söylemişti. Fakat adli tıp raporunda kadının boğulduğu ortaya çıktı.

Adli tıp raporunda, boğulan kadının daha sonra testere, bıçak ve makasla parçalara ayrıldığı bilgisi yer aldı.

Adli tıp raporunda, boğulan kadının daha sonra testere, bıçak ve makasla parçalara ayrıldığı bilgisi yer aldı.

👇🏻

Korkunç cinayetin ardından modelin babasının cinayetin işlendiği gün damadıyla konuştuğu ortaya çıktı.

Korkunç cinayetin ardından modelin babasının cinayetin işlendiği gün damadıyla konuştuğu ortaya çıktı.

Baba, polise verdiği ifadede o akşam damadını aradığını ve damadının akşam yemeği yediklerini, kızının ise dışarı çıktığını söylediğini aktardı.

"Sonradan anlıyorum ki o telefon konuşmasını yaptığımızda kızımı çoktan öldürmüştü. "

"Sonradan anlıyorum ki o telefon konuşmasını yaptığımızda kızımı çoktan öldürmüştü. "

Baba, olayın ardından kızının evini aramaya gittiğinde ise bodrum katındaki çamaşırhanede siyah bir poşetten çıkan sarı saç tutamları gördüğünü belirtiyor. 'Kızımı bulduğumuzu o an anladım.'

👇🏻

👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın