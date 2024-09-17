2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Dehşet Verici Cinayetinde Babanın İfadesi
2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Dehşet Verici Cinayetinde Babanın İfadesi
İsviçre güzeli Kristina Joksimovic cinayeti, dünya gündemine oturdu. 38 yaşındaki kadın, kocası tarafından boğularak öldürüldü, ardından parçalandı. Cesedin el blenderıyla parçalandığı ortaya çıkarken Kristina'nın babası, olayın ardından yaşadıklarını anlattı.
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38 yaşındaki İsviçre güzeli Kristina Joksimovic, kocası tarafından boğularak öldürüldü.
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Modelin ölümünün ardından kocası gözaltına alındı. 41 yaşındaki kocası, eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Adli tıp raporunda, boğulan kadının daha sonra testere, bıçak ve makasla parçalara ayrıldığı bilgisi yer aldı.
Korkunç cinayetin ardından modelin babasının cinayetin işlendiği gün damadıyla konuştuğu ortaya çıktı.
"Sonradan anlıyorum ki o telefon konuşmasını yaptığımızda kızımı çoktan öldürmüştü. "
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