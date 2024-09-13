2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Ölümünde 'Blender' Detayı Kan Dondurdu!
2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Ölümünde 'Blender' Detayı Kan Dondurdu!
İsviçre'de kan donduran bir cinayet işlendi. İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, kocası tarafından önce boğularak öldürüldü ardından vücudunun bir kısmı testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalandı. Katilin cesedi yok etmek için ayrıca el blenderi kullandığı da ortaya çıktı.
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İsviçre'de yaşanan cinayet dünya gündemine oturdu. 2 çocuk annesi Kristina Joksimovic geçtiğimiz Şubat ayında Basel'deki evinde ölü olarak bulundu.
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Olayla ilgili Thomas isimli 41 yaşındaki kocası gözaltına alındı. İfadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden koca modelin daha önce kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için bunu yaptığını iddia etti.
Bunun üzerine serbest bırakılmayı talep etti ancak bu talebi İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi’nce reddedildi.
Katilin yalanı ise adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Adli tıp uzmanları boğuşma izine rastlamazken, ölüm nedeninin boğulma olduğu tespit edildi.
Otopsi raporunda ise genç kadının cesedinin testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalandığı belirlendi. Raporda ayrıcı vücudunun bazı parçalarının da el blenderi ile parçalandığı ve un ufak hale getirildiği tespit edildi.
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Cesedin yok edilmesi için kimyasal solüsyon da kullanıldığı öğrenildi. Cesedin bulunmasından bir gün sonra tutuklanan Thomas, ifadesinde eşini bir ay önce ölü bulduğunu ve panikleyerek çamaşır odasında cesedini parçaladığını öne sürdü.
Savcı tarafından yapılan açıklamada katilin Kristina'yı öldürdükten sonra belirgin derecede yüksek düzeyde suç enerjisi, empati eksikliği ve soğukkanlılık gösterdiğini ve bunun üstünü örtmeye çalıştığını söyledi.
Katilin daha önce de eşini tartışma esnasında boğmaya çalıştığı ortaya çıktı. 2 çocukları bulunan çift 2017'de evlenmişti.
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