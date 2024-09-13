2003 İsviçre Güzeli Kristina Joksimovic'in Ölümünde 'Blender' Detayı Kan Dondurdu!

İsviçre'de kan donduran bir cinayet işlendi. İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, kocası tarafından önce boğularak öldürüldü ardından vücudunun bir kısmı testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalandı. Katilin cesedi yok etmek için ayrıca el blenderi kullandığı da ortaya çıktı.