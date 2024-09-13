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Narin Güran Cuma Hutbesinde: “Başka Narinler’in Katledilmemesi İçin!”

Narin Güran Cuma Hutbesinde: “Başka Narinler’in Katledilmemesi İçin!”

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 11:44

Diyarbakır’da korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın ismi, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde yer aldı.

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8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta dere kenarında cansız olarak bulunmuştu.

8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta dere kenarında cansız olarak bulunmuştu.

Narin Güran cinayeti sebebiyle anne ile abisi de dahil toplam 10 kişi tutuklandı.

Narin Güran cinayeti sebebiyle anne ile abisi de dahil toplam 10 kişi tutuklandı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayeti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde de yer aldı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayeti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde de yer aldı.

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