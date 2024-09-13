Narin Güran Cuma Hutbesinde: “Başka Narinler’in Katledilmemesi İçin!”
Narin Güran Cuma Hutbesinde: “Başka Narinler’in Katledilmemesi İçin!”
Diyarbakır’da korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın ismi, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde yer aldı.
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8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta dere kenarında cansız olarak bulunmuştu.
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Narin Güran cinayeti sebebiyle anne ile abisi de dahil toplam 10 kişi tutuklandı.
Tüm Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayeti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde de yer aldı.
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