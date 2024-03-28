2000 Sonrası SGK Girişi Olanlara "EYT" Düzenlemesi: 10 Yıl Erken Emekli Olunur mu?

8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında SGK girişi olan erkekler 4500 gün primle yani 12,5 yıl hizmet süresiyle emekli olabiliyor. Ancak sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Bu durumda erkek sigortalılar yaş nedeniyle kısmi emekli olabiliyor.

9 Eylül 1999 günü ila 30 Nisan 2008 günü arasında SGK girişi olan kadınlarda da kısmi emeklilik şartı 4500 prim günü ile emekli olabilmek için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor.