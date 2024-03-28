2000 Sonrası SGK Girişi Olanlara "EYT" Düzenlemesi: 10 Yıl Erken Emekli Olunur mu?
2000 Sonrası SGK Girişi Olanlara "EYT" Düzenlemesi: 10 Yıl Erken Emekli Olunur mu?
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Erken emeklilik hayali kuranlarda 2008 düzenlemesine takılanlar EYT düzenlemesiyle fırsat bulamayınca taleplerinde ses yükseltmişti.
Seçimlerin ardından Meclis'e gelecek torba yasada çalışma kanunlarına yönelik yapılacak düzenlemelerde, 2000- 2008 arası SGK girişi olanların bulunması beklenirken, erken emeklilik formülleri ne durumda?
İş Kanunlarında yapılacak düzenlemede emekliliğe yönelik de düzenlemeler beklenirken, prim günü eksik olanlar EYT çerçevesine girmeyi bekliyor.
Kadın çalışanlar için, 3600 prim günüyle emekli olması için 15 hizmet yılı şartı aranırken, kademeler şu şekilde oluştu:
Erkek çalışanların da 3600 prim günüyle emekli olması için 15 hizmet yılı şartı aranırken, kademeler şu şekilde oluştu:
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4500 prim gününde emekli olmak için de tablo şu şekilde oldu:
Primlerini 4500 güne tamamlayamayanlarda da erkekler askerlik, kadınlar da staj ya da sigorta girişi sonrası doğum borçlanması ile farkı kapatabiliyor.
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