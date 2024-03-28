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2000 Sonrası SGK Girişi Olanlara "EYT" Düzenlemesi: 10 Yıl Erken Emekli Olunur mu?

2000 Sonrası SGK Girişi Olanlara "EYT" Düzenlemesi: 10 Yıl Erken Emekli Olunur mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 12:19

EYT düzenlemesinin ardından 2000-2008 arasından SGK girişi olanların talepleri doğrultusunda hazırlanan emeklilik düzenlemesinde çalışmaların hızlandığı iddia edilirken, 10 yıl erken emekli olmak için yaş-prim tablosu nasıl oluştu?

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Erken emeklilik hayali kuranlarda 2008 düzenlemesine takılanlar EYT düzenlemesiyle fırsat bulamayınca taleplerinde ses yükseltmişti.

Erken emeklilik hayali kuranlarda 2008 düzenlemesine takılanlar EYT düzenlemesiyle fırsat bulamayınca taleplerinde ses yükseltmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2000-2008 arasından SGK girişi olanlara yönelik çalışmaların hız kazandı.

Seçimlerin ardından Meclis'e gelecek torba yasada çalışma kanunlarına yönelik yapılacak düzenlemelerde, 2000- 2008 arası SGK girişi olanların bulunması beklenirken, erken emeklilik formülleri ne durumda?

Seçimlerin ardından Meclis'e gelecek torba yasada çalışma kanunlarına yönelik yapılacak düzenlemelerde, 2000- 2008 arası SGK girişi olanların bulunması beklenirken, erken emeklilik formülleri ne durumda?

Kıdem tazminatına yönelik soru işaretlerini burada detaylandırmıştık.

İş Kanunlarında yapılacak düzenlemede emekliliğe yönelik de düzenlemeler beklenirken, prim günü eksik olanlar EYT çerçevesine girmeyi bekliyor.

İş Kanunlarında yapılacak düzenlemede emekliliğe yönelik de düzenlemeler beklenirken, prim günü eksik olanlar EYT çerçevesine girmeyi bekliyor.

Düzenlemeyle 3 milyon kişinin daha erken emekli olmasının kapısı açılıyor. 

Düzenlemelere yönelik ilk tablonun şu şekilde oluştuğu öngörüldü:

Kadın çalışanlar için, 3600 prim günüyle emekli olması için 15 hizmet yılı şartı aranırken, kademeler şu şekilde oluştu:

Kadın çalışanlar için, 3600 prim günüyle emekli olması için 15 hizmet yılı şartı aranırken, kademeler şu şekilde oluştu:

  • 23 Mayıs 2002 öncesi girişi olanlarda 50 yaş,

  • 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında girişi olanlar için 52 yaş, 

  • 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında girişi olanlar için 54 yaş, 

  • 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında girişi olanlar için, 56 yaş, 

  • 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra arasında SGK girişi olanlar için de 58 yaş şartı öngörülüyor.

Erkek çalışanların da 3600 prim günüyle emekli olması için 15 hizmet yılı şartı aranırken, kademeler şu şekilde oluştu:

Erkek çalışanların da 3600 prim günüyle emekli olması için 15 hizmet yılı şartı aranırken, kademeler şu şekilde oluştu:

  • 23 Mayıs 2002'den önce SGK girişi olanlarda 55 yaş,

  • 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında SGK girişi olanlar için 56 yaş, 

  • 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında SGK girişi olanlar için 57 yaş, 

  • 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında SGK girişi olanlar için 58 yaş, 

  • 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında SGK girişi olanlar için 59 yaş, 

  • 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra SGK girişi olanlar için de 60 yaş emekli olmak için gerekli olacak.

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4500 prim gününde emekli olmak için de tablo şu şekilde oldu:

4500 prim gününde emekli olmak için de tablo şu şekilde oldu:

8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında SGK girişi olan erkekler 4500 gün primle yani 12,5 yıl hizmet süresiyle emekli olabiliyor. Ancak sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Bu durumda erkek sigortalılar yaş nedeniyle kısmi emekli olabiliyor.

9 Eylül 1999 günü ila 30 Nisan 2008 günü arasında SGK girişi olan kadınlarda da kısmi emeklilik şartı 4500 prim günü ile emekli olabilmek için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor.

Primlerini 4500 güne tamamlayamayanlarda da erkekler askerlik, kadınlar da staj ya da sigorta girişi sonrası doğum borçlanması ile farkı kapatabiliyor.

Primlerini 4500 güne tamamlayamayanlarda da erkekler askerlik, kadınlar da staj ya da sigorta girişi sonrası doğum borçlanması ile farkı kapatabiliyor.
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