Kıdem Tazminatında Fon Düzenlemesi Gelecek mi?
Kıdem Tazminatında Fon Düzenlemesi Gelecek mi?
Çalışma hayatında işsizlik, emeklilik ve tazminatlara yönelik düzenlemeler bir süredir çalışmalara konu oluyor. İşveren tarafında kıdem tazminatı ana başlık olurken, işçi tarafında da iş güvencesi, kıdem tazminatı ve örgütlenme öne çıkıyor.
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Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için çalışmalar sürüyor.
Çalışmada yansıyanlar çalışma saatleri ve iş kanunları olsa da ana odakta kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi kapsamlar olduğu iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu çalışma yaparken, Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da görüşmeler yapıyor.
Son süreçte yapılması planlanan pazarlık kısmındaysa en zor konu "kıdem tazminatı fonu" olarak görülürken, hem konunun sorunlu olması hem de kamu için önemli bir kaynak olması önemi de artırıyor.
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