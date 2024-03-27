Kıdem Tazminatında Fon Düzenlemesi Gelecek mi?

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, ekonomi yönetimi, 'olası' Anayasa değişikliğine, çalışma hayatını da yansıtmayı planlarken, çalışma saatleri, kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi unsurları da eklemeye çalışıyor.

Çalışma hayatına yönelik düzenleme taleplerinde uzun süredir geniş kapsamlı bir iyileştirmenin yapılmaması da rol oynarken, işveren tarafında 'esnekleşme, kıdem tazminatı hesabında gün sayısının düşürülmesi' talepleri, işçi tarafında da 'iş güvencesinin genişletilmesi-etkinleştirilmesi, kıdem tazminatı sisteminin güçlendirilmesi, örgütlenmenin yasayla koruma gücünün artırılması' talepleri öne çıkıyor. İki tarafın da ortak isteği ise gelir vergisi olurken, bu da gerçekleşmedi.