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Kıdem Tazminatında Fon Düzenlemesi Gelecek mi?

Kıdem Tazminatında Fon Düzenlemesi Gelecek mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 13:31 Son Güncelleme: 27.03.2024 - 14:13

Çalışma hayatında işsizlik, emeklilik ve tazminatlara yönelik düzenlemeler bir süredir çalışmalara konu oluyor. İşveren tarafında kıdem tazminatı ana başlık olurken, işçi tarafında da iş güvencesi, kıdem tazminatı ve örgütlenme öne çıkıyor.

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Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için çalışmalar sürüyor.

Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma hayatına yönelik kanunlarda birleşme olacağı açıklaması dikkat çekmişti.

Kanun düzenlemeleri yanında çalışma saatlerinde de düşüşe dair düzenleme konuşulmuştu.

Çalışmada yansıyanlar çalışma saatleri ve iş kanunları olsa da ana odakta kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi kapsamlar olduğu iddia edildi.

Çalışmada yansıyanlar çalışma saatleri ve iş kanunları olsa da ana odakta kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi kapsamlar olduğu iddia edildi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, ekonomi yönetimi, 'olası' Anayasa değişikliğine, çalışma hayatını da yansıtmayı planlarken, çalışma saatleri, kıdem tazminatı fonu, esnekleşme gibi unsurları da eklemeye çalışıyor.

Çalışma hayatına yönelik düzenleme taleplerinde uzun süredir geniş kapsamlı bir iyileştirmenin yapılmaması da rol oynarken, işveren tarafında 'esnekleşme, kıdem tazminatı hesabında gün sayısının düşürülmesi' talepleri, işçi tarafında da 'iş güvencesinin genişletilmesi-etkinleştirilmesi, kıdem tazminatı sisteminin güçlendirilmesi, örgütlenmenin yasayla koruma gücünün artırılması' talepleri öne çıkıyor. İki tarafın da ortak isteği ise gelir vergisi olurken, bu da gerçekleşmedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu çalışma yaparken, Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da görüşmeler yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu çalışma yaparken, Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da görüşmeler yapıyor.

Çalışmalar 'üçlü danışma mekanizmasının dışında' başlarken, geçmiştekine benzer çalıştaylar da henüz yapılmadı.

Son süreçte yapılması planlanan pazarlık kısmındaysa en zor konu "kıdem tazminatı fonu" olarak görülürken, hem konunun sorunlu olması hem de kamu için önemli bir kaynak olması önemi de artırıyor.

Son süreçte yapılması planlanan pazarlık kısmındaysa en zor konu "kıdem tazminatı fonu" olarak görülürken, hem konunun sorunlu olması hem de kamu için önemli bir kaynak olması önemi de artırıyor.

İktidarın henüz takviminde görünmeyen çalışmalar, seçim sonrasında Anayasa'ya yönelik değişikliğin gündeme gelmesiyle hız kazanabilir olarak görülüyor.

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