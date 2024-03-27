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Çok Çalışmak Ömrü Kısaltır mı? Erken Emekli Olanlar Daha Uzun mu Yaşıyor?

Çok Çalışmak Ömrü Kısaltır mı? Erken Emekli Olanlar Daha Uzun mu Yaşıyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 15:22

İnsanlar hayatlarını çalışarak sürdürmek durumunda kalırken, çalışma hayatının insan ömrüyle orantılı uzamasının etkileri de araştırılmaya devam ediliyor.

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İnsan hayatının uzamasıyla sosyal güvenlik sistemlerinin taşıdığı yükler de yıllar içinde değişirken, emeklilik yaşı da giderek artıyor.

İnsan hayatının uzamasıyla sosyal güvenlik sistemlerinin taşıdığı yükler de yıllar içinde değişirken, emeklilik yaşı da giderek artıyor.

Erken emekli olanların daha çok yaşadığına yönelik bir araştırma ortalığı karıştırdı. Oysaki gerçekler biraz daha farklıydı.

Erken emekli olanların daha çok yaşadığına yönelik bir araştırma ortalığı karıştırdı. Oysaki gerçekler biraz daha farklıydı.

Bu araştırmada veriler, erken emekli olanların daha uzun yaşadığını gösteriyor gibi görünse de tek bir şirkette yapılan bir araştırma olduğundan sağlıklı bir sonuç verdiği söylenemez.

Bu araştırmada veriler, erken emekli olanların daha uzun yaşadığını gösteriyor gibi görünse de tek bir şirkette yapılan bir araştırma olduğundan sağlıklı bir sonuç verdiği söylenemez.

Buna yönelik yıllar önce yapılan bir Forbes haberinde de şirket yetkilisi bu araştırmanın şehir efsanesine dönüştüğünü belirtiliyor.

Buna yönelik yıllar önce yapılan bir Forbes haberinde de şirket yetkilisi bu araştırmanın şehir efsanesine dönüştüğünü belirtiliyor.

'Hayır, Emekliliği Geciktirmek Daha Erken Ölmenize Sebep Olmayacak'

Aksini iddia edenler de olurken, hayatın daha kaliteli geçmesinin "bir amaca" bağlı olduğu ise bilinen en önemli uzun yaşam sırlarından biri.

Aksini iddia edenler de olurken, hayatın daha kaliteli geçmesinin "bir amaca" bağlı olduğu ise bilinen en önemli uzun yaşam sırlarından biri.

Bunun içinde iş olabildiği gibi, hobiler, üretkenlik de bulunabilir.

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Özetle "bir işe yarama" hissi insanı geç yaşlandıran ve dinç tutan unsurlardan biri oluyor. Tabi tüm sağlıklı beslenme, hareket, pozitif düşünce vb. durumların yanında.

Özetle "bir işe yarama" hissi insanı geç yaşlandıran ve dinç tutan unsurlardan biri oluyor. Tabi tüm sağlıklı beslenme, hareket, pozitif düşünce vb. durumların yanında.

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Türkiye'de insanların uzun yaşamaya

Türkiye'de insanların uzun yaşamaya
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Ne kadar yatkın olduğunu

Ne kadar yatkın olduğunu
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Tartışmaya açtı.

Tartışmaya açtı.
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Çalışma ve emeklilik hayatlarının

Çalışma ve emeklilik hayatlarının
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Ülkelere göre değişmesi de

Ülkelere göre değişmesi de
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Önemli bir gösterge oldu.

Önemli bir gösterge oldu.
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