Çok Çalışmak Ömrü Kısaltır mı? Erken Emekli Olanlar Daha Uzun mu Yaşıyor?
Çok Çalışmak Ömrü Kısaltır mı? Erken Emekli Olanlar Daha Uzun mu Yaşıyor?
İnsanlar hayatlarını çalışarak sürdürmek durumunda kalırken, çalışma hayatının insan ömrüyle orantılı uzamasının etkileri de araştırılmaya devam ediliyor.
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İnsan hayatının uzamasıyla sosyal güvenlik sistemlerinin taşıdığı yükler de yıllar içinde değişirken, emeklilik yaşı da giderek artıyor.
Erken emekli olanların daha çok yaşadığına yönelik bir araştırma ortalığı karıştırdı. Oysaki gerçekler biraz daha farklıydı.
Bu araştırmada veriler, erken emekli olanların daha uzun yaşadığını gösteriyor gibi görünse de tek bir şirkette yapılan bir araştırma olduğundan sağlıklı bir sonuç verdiği söylenemez.
Buna yönelik yıllar önce yapılan bir Forbes haberinde de şirket yetkilisi bu araştırmanın şehir efsanesine dönüştüğünü belirtiliyor.
Aksini iddia edenler de olurken, hayatın daha kaliteli geçmesinin "bir amaca" bağlı olduğu ise bilinen en önemli uzun yaşam sırlarından biri.
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Özetle "bir işe yarama" hissi insanı geç yaşlandıran ve dinç tutan unsurlardan biri oluyor. Tabi tüm sağlıklı beslenme, hareket, pozitif düşünce vb. durumların yanında.
Bu araştırmayı paylaşan kişiye
Yapılan yorumlar da
Türkiye'de insanların uzun yaşamaya
Ne kadar yatkın olduğunu
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Tartışmaya açtı.
Çalışma ve emeklilik hayatlarının
Ülkelere göre değişmesi de
Önemli bir gösterge oldu.
Siz ne dersiniz?
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