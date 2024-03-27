Her 5 Yaşlıdan Biri Yoksul! Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Yaşlılarda Yoksulluk Artıyor
Her 5 Yaşlıdan Biri Yoksul! Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Yaşlılarda Yoksulluk Artıyor
TÜİK, Türkiye'nin yaşlı nüfusuna yönelik verileri açıkladı. Türkiye nüfusu giderek yaşlanırken, yaşlılardaki yoksullaşma oranında artış dikkat çekti.
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TÜİK'in 2023 yılı Yaşlılar İstatistiklerinde geleceğe yönelik projeksiyonlarda Türkiye nüfusunun yaşlanacağı öngörülüyor.
Nüfus piramidinde de 1935, 1975 ve 2023 yıllarındaki değişimde genç nüfustaki azalış açıkça görülüyor.
Dünya ortalamasında halen ortalamada yer alan Türkiye'de giderek yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemlerinde de soruna yöneleceği son günlerin konuşulan konuları arasında yer alıyor.
İstatistiklerde ekonomideki bozulmanın yaşlıları etkilediği de görüldü. Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,2'den 2023 yılında yüzde 21,7'ye çıktı.
Yoksullaşan yaşlılar çalışmaya yöneldi. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı arttı.
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Çalışan yaşlı nüfusun 2023 yılında yüzde 57,7'si tarım sektöründe yer aldı.
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