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Her 5 Yaşlıdan Biri Yoksul! Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Yaşlılarda Yoksulluk Artıyor

Her 5 Yaşlıdan Biri Yoksul! Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Yaşlılarda Yoksulluk Artıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.03.2024 - 11:08

TÜİK, Türkiye'nin yaşlı nüfusuna yönelik verileri açıkladı. Türkiye nüfusu giderek yaşlanırken, yaşlılardaki yoksullaşma oranında artış dikkat çekti.

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TÜİK'in 2023 yılı Yaşlılar İstatistiklerinde geleceğe yönelik projeksiyonlarda Türkiye nüfusunun yaşlanacağı öngörülüyor.

TÜİK'in 2023 yılı Yaşlılar İstatistiklerinde geleceğe yönelik projeksiyonlarda Türkiye nüfusunun yaşlanacağı öngörülüyor.

Nüfus piramidinde de 1935, 1975 ve 2023 yıllarındaki değişimde genç nüfustaki azalış açıkça görülüyor.

Nüfus piramidinde de 1935, 1975 ve 2023 yıllarındaki değişimde genç nüfustaki azalış açıkça görülüyor.

Dünya ortalamasında halen ortalamada yer alan Türkiye'de giderek yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemlerinde de soruna yöneleceği son günlerin konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Dünya ortalamasında halen ortalamada yer alan Türkiye'de giderek yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemlerinde de soruna yöneleceği son günlerin konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Bakınız.

İstatistiklerde ekonomideki bozulmanın yaşlıları etkilediği de görüldü. Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,2'den 2023 yılında yüzde 21,7'ye çıktı.

İstatistiklerde ekonomideki bozulmanın yaşlıları etkilediği de görüldü. Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,2'den 2023 yılında yüzde 21,7'ye çıktı.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2019 yılında Türkiye geneli için %21,3 iken 2023 yılında %21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019 yılında %14,2 iken 2023 yılında %21,7 oldu. 

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019 yılında %12,1 iken 2023 yılında %20,7 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2019 yılında %15,9 iken 2023 yılında %22,4 oldu.

Yoksullaşan yaşlılar çalışmaya yöneldi. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı arttı.

Yoksullaşan yaşlılar çalışmaya yöneldi. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı arttı.

İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı yaşlı nüfus için 2019 yılında %12,0 iken 2023 yılında %12,2 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2023 yılında %20,0 iken yaşlı kadın nüfusta %6,1 oldu.

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Çalışan yaşlı nüfusun 2023 yılında yüzde 57,7'si tarım sektöründe yer aldı.

Çalışan yaşlı nüfusun 2023 yılında yüzde 57,7'si tarım sektöründe yer aldı.

İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2023 yılında yaşlı nüfusun %57,7'sinin tarım, %32,1'inin hizmetler, %7,3'ünün sanayi, %2,8'inin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.

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