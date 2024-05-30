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2000'li Yılların Başında George Soros'un Türkiye'de Dolar Üzerinden Kazandığı Parayı Bartu Soral Açıkladı

2000'li Yılların Başında George Soros'un Türkiye'de Dolar Üzerinden Kazandığı Parayı Bartu Soral Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 18:58

Kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Hazine ve  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik yaptığı bir paylaşımda, 2003 yılında Türkiye'de faizlerin yüksek olması nedeniyle Georges Soros'un 1 milyon dolar ile nasıl kazançlı çıktığını yazdı.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Bakan Mehmet Şimşek'i etiketlediği bir paylaşım yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Bakan Mehmet Şimşek'i etiketlediği bir paylaşım yaptı.

Soral, paylaşımında 2003 yılında Georges Soros'un 1 milyon dolar ile Türkiye'de faizlerdeki yükseklikle nasıl dolar bazında yüksek kazanç sağladığını hatırlattı.

Soral, paylaşımında 2003 yılında Georges Soros'un 1 milyon dolar ile Türkiye'de faizlerdeki yükseklikle nasıl dolar bazında yüksek kazanç sağladığını hatırlattı.

"Sayın Şimşek, 2003’de sizin hükümet iktidarken yaşanan bir olayı anlatayım."

"Sayın Şimşek, 2003’de sizin hükümet iktidarken yaşanan bir olayı anlatayım."
twitter.com

ABD’li yatırımcı George Soros 1 Ocak’ta Türkiye’ye 1 milyon dolar getirdi.

O günkü kur 1$=1,659’dan TL’ye döndü. 1 milyon 659 bin TL’si oldu.

"Bu parayı o günkü yıllık faiz %46,4’ten bir yıllık mevduata yatırdı. Sene sonunda 2 milyon 429 bin TL’si oldu."

"Bu parayı o günkü yıllık faiz %46,4’ten bir yıllık mevduata yatırdı. Sene sonunda 2 milyon 429 bin TL’si oldu."

Aslında dolar kuru yıl sonunda 2,16TL olmalıydı ve Soros’un 1 milyon doları 1 milyon 124 bin dolar etmeliydi.

Ama siz üretimi arttırıp dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına dönüştürecek ekonomi programı uygulamak yerine kontrolsüz sıcak paraya teslim olduğunuz için kur gerçek değerinde değildi; 1.402’ye gerilemişti. Yani TL suni olarak değerliydi.

"Soros sevindi. 2 milyon 426 bin TL’sini o günkü dolar kurundan yani 1.402TL’den dolara döndü (2.429.000TL/1,402=1.732.524$)."

"Soros sevindi. 2 milyon 426 bin TL’sini o günkü dolar kurundan yani 1.402TL’den dolara döndü (2.429.000TL/1,402=1.732.524$)."

Yani, 1 milyon dolarından 12 ayda net 732 bin dolar kar etti.

Peki dedi, bu kazancın vergisi ne kadar?

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"Siz, “rica ederim Corc, yabancıların faiz kazancından vergi almıyoruz” dediniz. George parayı cebine koydu gitti."

"Siz, “rica ederim Corc, yabancıların faiz kazancından vergi almıyoruz” dediniz. George parayı cebine koydu gitti."

"Bugün bir açıklama yaparak; "Programa bağlı sağladığımız bir kaynak var, buna Carry Trade diyemezsiniz" demişsiniz."

"Bugün bir açıklama yaparak; "Programa bağlı sağladığımız bir kaynak var, buna Carry Trade diyemezsiniz" demişsiniz."

Sizin örtülü IMF programının açığı 2001 krizi sonrası açıkça uygulanmıştı.

Büyük bir servet transferine razı olundu. Döviz geldi, dolar gerçek değerinin altında kaldı. İthalat patladı. Üretici başedemedi, üretimden çekildi. Dış ticaret açığı 100 milyar dolara çıktı.

Üretim, teknoloji ve eğitimi öncelemeyen Türkiye, bulduğu sıcak parayla sadece biraz daha batağa saplanır.

Soral'ın paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.

Soral'ın paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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Son dönemde gündemde olan "Carry trade" örneği veren Soral'a yapılan yorumlarda,

Son dönemde gündemde olan "Carry trade" örneği veren Soral'a yapılan yorumlarda,
twitter.com

Servet transferine de vurgu yapıldığı görüldü.

Servet transferine de vurgu yapıldığı görüldü.
twitter.com
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Son günlerde döviz girişlerindeki iyileşmede bu şekilde kazançlar için mi?

Son günlerde döviz girişlerindeki iyileşmede bu şekilde kazançlar için mi?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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