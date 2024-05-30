2000'li Yılların Başında George Soros'un Türkiye'de Dolar Üzerinden Kazandığı Parayı Bartu Soral Açıkladı
2000'li Yılların Başında George Soros'un Türkiye'de Dolar Üzerinden Kazandığı Parayı Bartu Soral Açıkladı
Kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik yaptığı bir paylaşımda, 2003 yılında Türkiye'de faizlerin yüksek olması nedeniyle Georges Soros'un 1 milyon dolar ile nasıl kazançlı çıktığını yazdı.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Bakan Mehmet Şimşek'i etiketlediği bir paylaşım yaptı.
Soral, paylaşımında 2003 yılında Georges Soros'un 1 milyon dolar ile Türkiye'de faizlerdeki yükseklikle nasıl dolar bazında yüksek kazanç sağladığını hatırlattı.
"Sayın Şimşek, 2003’de sizin hükümet iktidarken yaşanan bir olayı anlatayım."
"Bu parayı o günkü yıllık faiz %46,4’ten bir yıllık mevduata yatırdı. Sene sonunda 2 milyon 429 bin TL’si oldu."
"Soros sevindi. 2 milyon 426 bin TL’sini o günkü dolar kurundan yani 1.402TL’den dolara döndü (2.429.000TL/1,402=1.732.524$)."
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"Siz, “rica ederim Corc, yabancıların faiz kazancından vergi almıyoruz” dediniz. George parayı cebine koydu gitti."
"Bugün bir açıklama yaparak; "Programa bağlı sağladığımız bir kaynak var, buna Carry Trade diyemezsiniz" demişsiniz."
Soral'ın paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.
Son dönemde gündemde olan "Carry trade" örneği veren Soral'a yapılan yorumlarda,
Servet transferine de vurgu yapıldığı görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.
Siz ne dersiniz?
Son günlerde döviz girişlerindeki iyileşmede bu şekilde kazançlar için mi?
Yorumlara bekliyoruz.
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