2000'li Yılların Başında George Soros'un Türkiye'de Dolar Üzerinden Kazandığı Parayı Bartu Soral Açıkladı

Aslında dolar kuru yıl sonunda 2,16TL olmalıydı ve Soros’un 1 milyon doları 1 milyon 124 bin dolar etmeliydi.

Ama siz üretimi arttırıp dış ticaret açığını dış ticaret fazlasına dönüştürecek ekonomi programı uygulamak yerine kontrolsüz sıcak paraya teslim olduğunuz için kur gerçek değerinde değildi; 1.402’ye gerilemişti. Yani TL suni olarak değerliydi.