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2000'li Yıllarda Ünlü İsimlerin Güzel Olduğuna İnanarak Giydiği Birbirinden Tuhaf Kırmızı Halı Kombinleri

2000'li Yıllarda Ünlü İsimlerin Güzel Olduğuna İnanarak Giydiği Birbirinden Tuhaf Kırmızı Halı Kombinleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 12:23

2000'li yıllar her şeyiyle bir başkaydı. Ünlüler bizden biri gibi görünüyor, kırmızı halıda oldukça doğal kombinler yapıyordu. O zamanlarda hepimize güzel görünen bu kombinler, bakın şimdilerde nasıl görünüyor!

Kaynak: Pop Culture

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Kapriler, babetler, ince kaşlar, minik çantalar...2000'li yılların modası yavaş yavaş dönüyor.

Kapriler, babetler, ince kaşlar, minik çantalar...2000'li yılların modası yavaş yavaş dönüyor.

Aman yavaş yavaş dönsün, hatta mümkünse dönmesin diyenler olduğunu biliyoruz. Her ne kadar o zamanlarda oldukça güzel görünseler de günümüzde bu tasarımlar bir hayli komik durabiliyor. 

Peki 2000'li yıllarda, kırmızı halıda neler görüyorduk?

1. Lady Gaga, 2008

1. Lady Gaga, 2008

Kapri modası gelmese de olur!

2. Beyonce, 2003

2. Beyonce, 2003

Neresine yorum yapsak bilemedik!

3. Rihanna, 2005

3. Rihanna, 2005

Acaba şimdi kendisi ne düşünüyor?

4. Ashley Tisdale, 2004

4. Ashley Tisdale, 2004

Her bir detay çok ince düşünülmüş olsa gerek.

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5. Britney Spears, 2001

5. Britney Spears, 2001

Elbise gayet güzel...Peki o pantolon hiç olmuş mu?

6. Miley Cyrus, 2006

6. Miley Cyrus, 2006

Küçüklüğüne veriyoruz!

7. Emma Watson, 2006

7. Emma Watson, 2006

Çabasız şıklık dedikleri?

8. Emma Roberts, 2006

8. Emma Roberts, 2006

O yıllarda sokakta geçen herhangi bir kadının kombini.

9. Kim Kardashian, 2006

9. Kim Kardashian, 2006

Zamanının oldukça ötesinde diyebilir miyiz?

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10. Kelly Clarkson, 2002

10. Kelly Clarkson, 2002

Gözlerim, gözlerime bir şey oldu!

11. Anne Hathaway, 2004

11. Anne Hathaway, 2004

Seni de yataktan kaldırıp zorla getirdik kusura bakma.

12. Ryan Gosling, 2006

12. Ryan Gosling, 2006

Ken görse utanırdı!

13. Paris Hilton, 2006

13. Paris Hilton, 2006

Yukarıdan bakmaya başladığınızda her şey gayet normal görünüyor.

14. Blake Lively, 2005

14. Blake Lively, 2005

O zamanların en cool kızları böyle giyiniyordu!

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15. Jennifer Lopez, 2002

15. Jennifer Lopez, 2002

Bir paçanın yukarıda olması önemli! 

Aman Barış Alper Yılmaz görmesin :)

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