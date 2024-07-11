2000'li Yıllarda Ünlü İsimlerin Güzel Olduğuna İnanarak Giydiği Birbirinden Tuhaf Kırmızı Halı Kombinleri

Aman yavaş yavaş dönsün, hatta mümkünse dönmesin diyenler olduğunu biliyoruz. Her ne kadar o zamanlarda oldukça güzel görünseler de günümüzde bu tasarımlar bir hayli komik durabiliyor.

Peki 2000'li yıllarda, kırmızı halıda neler görüyorduk?