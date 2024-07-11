2000'li Yıllarda Ünlü İsimlerin Güzel Olduğuna İnanarak Giydiği Birbirinden Tuhaf Kırmızı Halı Kombinleri
2000'li Yıllarda Ünlü İsimlerin Güzel Olduğuna İnanarak Giydiği Birbirinden Tuhaf Kırmızı Halı Kombinleri
2000'li yıllar her şeyiyle bir başkaydı. Ünlüler bizden biri gibi görünüyor, kırmızı halıda oldukça doğal kombinler yapıyordu. O zamanlarda hepimize güzel görünen bu kombinler, bakın şimdilerde nasıl görünüyor!
Kaynak: Pop Culture
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Kapriler, babetler, ince kaşlar, minik çantalar...2000'li yılların modası yavaş yavaş dönüyor.
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1. Lady Gaga, 2008
2. Beyonce, 2003
3. Rihanna, 2005
4. Ashley Tisdale, 2004
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5. Britney Spears, 2001
6. Miley Cyrus, 2006
7. Emma Watson, 2006
8. Emma Roberts, 2006
9. Kim Kardashian, 2006
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10. Kelly Clarkson, 2002
11. Anne Hathaway, 2004
12. Ryan Gosling, 2006
13. Paris Hilton, 2006
14. Blake Lively, 2005
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15. Jennifer Lopez, 2002
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