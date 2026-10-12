Güneş Panelinden Hem Elektrik Hem Sıcak Su: 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı
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İtalyan teknoloji şirketi Syntropia, çatıdaki tek bir panelden hem elektrik hem de sıcak su elde etmeyi sağlayan hibrit güneş paneli DuoSolis'i tanıttı. Bu panel sayesinde, evler hem günlük elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını hem de sıcak sularını üretebilecek.
Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre panel, güneşten aldığı enerjinin yüzde 66,8'ini kullanılabilir enerjiye çeviriyor. Bu da, sıradan güneş panellerinde yüzde 20 civarında kalan oranın oldukça üzerinde.
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Panelde Boşa Giden Isı Sıcak Suya Dönüşüyor
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Bir Günde 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı
Çatıya da Cepheye de Kurulabiliyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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