Güneş Panelinden Hem Elektrik Hem Sıcak Su: 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı

İtalyan teknoloji şirketi Syntropia, çatıdaki tek bir panelden hem elektrik hem de sıcak su elde etmeyi sağlayan hibrit güneş paneli DuoSolis'i tanıttı. Bu panel sayesinde, evler hem günlük elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını hem de sıcak sularını üretebilecek.

Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre panel, güneşten aldığı enerjinin yüzde 66,8'ini kullanılabilir enerjiye çeviriyor. Bu da, sıradan güneş panellerinde yüzde 20 civarında kalan oranın oldukça üzerinde.

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