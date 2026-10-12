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Güneş Panelinden Hem Elektrik Hem Sıcak Su: 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı

Güneş Panelinden Hem Elektrik Hem Sıcak Su: 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı

Elektrik
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 11:26
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İtalyan teknoloji şirketi Syntropia, çatıdaki tek bir panelden hem elektrik hem de sıcak su elde etmeyi sağlayan hibrit güneş paneli DuoSolis'i tanıttı. Bu panel sayesinde, evler hem günlük elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını hem de sıcak sularını üretebilecek.

Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre panel, güneşten aldığı enerjinin yüzde 66,8'ini kullanılabilir enerjiye çeviriyor. Bu da, sıradan güneş panellerinde yüzde 20 civarında kalan oranın oldukça üzerinde.

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Panelde Boşa Giden Isı Sıcak Suya Dönüşüyor

Panelde Boşa Giden Isı Sıcak Suya Dönüşüyor

Klasik güneş panelleri güneş ışığının yalnızca bir kısmını elektriğe çevirebiliyor. Geri kalanı ısı olarak panelde kalıyor ve hücreler ısındıkça verim düşüyor.

DuoSolis bu ısıyı değerlendiriyor. 'Fotovoltaik-termal' (PVT) denen bu sistemde panelin arkasında mikro kanallı alüminyum bir ısı emici var. Kanallardan geçen sıvı ısıyı toplayıp sıcak su tankına, ısı pompasına ya da jeotermal sisteme taşıyor.

Isı çekildiği için hücreler serin kalıyor ve bu da elektrik üretimini artırıyor.

Bir Günde 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı

Bir Günde 200 Litre Suyu 73 Dereceye Çıkardı

Testte hibrit panel aynı koşullarda sıradan bir panelle karşılaştırıldı. DuoSolis günde 3,91 kWh elektrik üretti, sıradan panel ise 3,79 kWh'te kaldı. Elektrik verimi de yüzde 19,5'ten yüzde 20,1'e çıktı.

Asıl fark ısı tarafında görüldü. Panel aynı gün 9,07 kWh ısı enerjisi topladı ve 200 litrelik su tankını 35 dereceden yaklaşık 73 dereceye ısıttı. Toplam çıktı 12,98 kWh oldu. Bu, sıradan panelin ürettiği elektriğin üç katından fazla.

Çatıya da Cepheye de Kurulabiliyor

Çatıya da Cepheye de Kurulabiliyor

Panelin elektrik gücü 535 W, ısı gücü 1,4 kW. Toplam nominal gücü 1.940 W'a ulaşıyor. Panel 2,06 metreye 1,13 metre boyutlarında, 5 cm kalınlığında ve 45 kilo ağırlığında.

Eğimli ya da düz çatılara ve bina cephelerine kurulabiliyor. Klasik panellerle yan yana da kullanılabiliyor. Üretici 30 yıl garanti veriyor.

Şirkete göre panelin ortalama toplam verimi yüzde 70'i aşıyor. Isı pompasıyla birlikte kullanıldığında bu oran yüzde 85'e kadar çıkabiliyor.

Syntropia, montajı daha kolay olacak yeni modeli DuoSolis+ üzerinde de çalışıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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