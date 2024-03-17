20 Yıl Önce Kimsenin Elinden Düşmese de Bugün Varlığından Bihaber Olduğumuz Durumlar
20 Yıl Önce Kimsenin Elinden Düşmese de Bugün Varlığından Bihaber Olduğumuz Durumlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Zamanla dünyamız birçok yönden değişti. İnternet, sosyal medya ve şimdi yapay zeka derken aniden yaşamımıza birçok farklı konsep girdi. Bununla beraber birçok farklı yönden de kayıplarımız oldu. Peki, bu 20 yıl içerisinde dünyamızdan neler kaybolup gitti? Gelin beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Artık kimse telefon defteri tutmuyordur diye düşünüyorum."
2. "Benzer bir şekilde 20 yıl önce harita olmadan yolculuğa çıkmazdık, şimdiyse navigasyon sistemleri var."
3. "Cüzdanda fotoğraf taşıma olayını hatırlıyor musunuz? Yapanlar hala olsa da telefonların bugünkü halini düşününce bu da geçmişe karışıyor diye düşünüyorum."
4. "Eskiden dizilerin yeni bölmünü kaçırmamak için eve koşardık ama şimdi aynı dizi internetten izlenebiliyor."
5. "Arabalara kaset takabildiğimiz günleri hatırlıyor musunuz? Artık Bluetooth teknolojisiyle hemen telefondan açıyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Her evden eksik olmayan koca ansiklopedilerini hala saklayan var mı?"
7. "Eskiden işten veya okuldan döndüğünüzde ertesi güne kadar ulaşılamaz olurdunuz ama şimdi telefonlar her an yanımızda ve her saniye ulaşılabilir olmamızı bekliyorlar."
8. "Tatil günlerimiz için hep dijital kameralarımız olurdu ama artık telefonlar saolsun ihtiyacımız olmuyor."
9. "Ev telefonlarını söylemesem olmazdı."
10. "CD dükkanlarını hatırlıyor musunuz? Şimdi her şey internette olduğu için bilgisiyarların CD takma yeri bile yok."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Zamanında mp3 çalarlar ne güzel hayatımıza girmişti..."
12. "Eskiden çoğu çalışanın ev alacak durumu oluyordu ama o da günümüzde imkansız hale geldi diyebiliriz bence."
13. "Bir zamanlar iş dünyasının eksilmezi faks aletleri de kayboldu gitti. Japonya'da hala popüler olduklarını duydum ama doğru mu bilmiyorum."
14. "Eskiden dışarıda ankesörlü telefonlar vardı ama onları da söktüler..."
15. "Eskiden özel hayat diye bir kavram vardı ama sosyal medya ve internet saolsun o da kalmadı artık..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda