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20 Yıl Önce Kimsenin Elinden Düşmese de Bugün Varlığından Bihaber Olduğumuz Durumlar

20 Yıl Önce Kimsenin Elinden Düşmese de Bugün Varlığından Bihaber Olduğumuz Durumlar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 09:31

Zamanla dünyamız birçok yönden değişti. İnternet, sosyal medya ve şimdi yapay zeka derken aniden yaşamımıza birçok farklı konsep girdi. Bununla beraber birçok farklı yönden de kayıplarımız oldu. Peki, bu 20 yıl içerisinde dünyamızdan neler kaybolup gitti? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Artık kimse telefon defteri tutmuyordur diye düşünüyorum."

1. "Artık kimse telefon defteri tutmuyordur diye düşünüyorum."

'Telefon teknolojisinin ilerlemesiyle buna ihtiyaç kalmadı.'

2. "Benzer bir şekilde 20 yıl önce harita olmadan yolculuğa çıkmazdık, şimdiyse navigasyon sistemleri var."

2. "Benzer bir şekilde 20 yıl önce harita olmadan yolculuğa çıkmazdık, şimdiyse navigasyon sistemleri var."

3. "Cüzdanda fotoğraf taşıma olayını hatırlıyor musunuz? Yapanlar hala olsa da telefonların bugünkü halini düşününce bu da geçmişe karışıyor diye düşünüyorum."

3. "Cüzdanda fotoğraf taşıma olayını hatırlıyor musunuz? Yapanlar hala olsa da telefonların bugünkü halini düşününce bu da geçmişe karışıyor diye düşünüyorum."

4. "Eskiden dizilerin yeni bölmünü kaçırmamak için eve koşardık ama şimdi aynı dizi internetten izlenebiliyor."

4. "Eskiden dizilerin yeni bölmünü kaçırmamak için eve koşardık ama şimdi aynı dizi internetten izlenebiliyor."

'Biraz heyecanı kaçtı ama olsun.'

5. "Arabalara kaset takabildiğimiz günleri hatırlıyor musunuz? Artık Bluetooth teknolojisiyle hemen telefondan açıyoruz."

5. "Arabalara kaset takabildiğimiz günleri hatırlıyor musunuz? Artık Bluetooth teknolojisiyle hemen telefondan açıyoruz."

'İnsan bazenleri özlemiyor değil.'

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6. "Her evden eksik olmayan koca ansiklopedilerini hala saklayan var mı?"

6. "Her evden eksik olmayan koca ansiklopedilerini hala saklayan var mı?"

'Ne günlerdi ama...'

7. "Eskiden işten veya okuldan döndüğünüzde ertesi güne kadar ulaşılamaz olurdunuz ama şimdi telefonlar her an yanımızda ve her saniye ulaşılabilir olmamızı bekliyorlar."

7. "Eskiden işten veya okuldan döndüğünüzde ertesi güne kadar ulaşılamaz olurdunuz ama şimdi telefonlar her an yanımızda ve her saniye ulaşılabilir olmamızı bekliyorlar."

'Gerçekten çok üzücü...'

8. "Tatil günlerimiz için hep dijital kameralarımız olurdu ama artık telefonlar saolsun ihtiyacımız olmuyor."

8. "Tatil günlerimiz için hep dijital kameralarımız olurdu ama artık telefonlar saolsun ihtiyacımız olmuyor."

'Profesyonel bir uğraşınız bile olsa telefonlar adeta kameralarla kapışıyor.'

9. "Ev telefonlarını söylemesem olmazdı."

9. "Ev telefonlarını söylemesem olmazdı."

'Hele birisi aradığında diğer telefondan dinleyebilmek... Gerçekten ilginç zamanlardı.'

10. "CD dükkanlarını hatırlıyor musunuz? Şimdi her şey internette olduğu için bilgisiyarların CD takma yeri bile yok."

10. "CD dükkanlarını hatırlıyor musunuz? Şimdi her şey internette olduğu için bilgisiyarların CD takma yeri bile yok."
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11. "Zamanında mp3 çalarlar ne güzel hayatımıza girmişti..."

11. "Zamanında mp3 çalarlar ne güzel hayatımıza girmişti..."

'Akıllı telefonların yükselişiyle çok hızlı bir şekilde ortadan kayboldular.'

12. "Eskiden çoğu çalışanın ev alacak durumu oluyordu ama o da günümüzde imkansız hale geldi diyebiliriz bence."

12. "Eskiden çoğu çalışanın ev alacak durumu oluyordu ama o da günümüzde imkansız hale geldi diyebiliriz bence."

'Babamlar ev aldığında sadece 25 yaşındaymış. Gerçekten çılgınca!'

13. "Bir zamanlar iş dünyasının eksilmezi faks aletleri de kayboldu gitti. Japonya'da hala popüler olduklarını duydum ama doğru mu bilmiyorum."

13. "Bir zamanlar iş dünyasının eksilmezi faks aletleri de kayboldu gitti. Japonya'da hala popüler olduklarını duydum ama doğru mu bilmiyorum."

14. "Eskiden dışarıda ankesörlü telefonlar vardı ama onları da söktüler..."

14. "Eskiden dışarıda ankesörlü telefonlar vardı ama onları da söktüler..."

'Günümüzde Superman'in işi gerçekten zor.'

15. "Eskiden özel hayat diye bir kavram vardı ama sosyal medya ve internet saolsun o da kalmadı artık..."

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