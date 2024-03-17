20 Yıl Önce Kimsenin Elinden Düşmese de Bugün Varlığından Bihaber Olduğumuz Durumlar

Zamanla dünyamız birçok yönden değişti. İnternet, sosyal medya ve şimdi yapay zeka derken aniden yaşamımıza birçok farklı konsep girdi. Bununla beraber birçok farklı yönden de kayıplarımız oldu. Peki, bu 20 yıl içerisinde dünyamızdan neler kaybolup gitti? Gelin beraber bakalım.