2. Sezon Final Olacak: Netflix, The Sandman Dizisini İptal Etti
2. Sezon Final Olacak: Netflix, The Sandman Dizisini İptal Etti
Netflix’in popüler fantastik-dram dizisi The Sandman, ikinci sezonuyla ekran macerasını noktalayacak. Yapımcı Allan Heinberg’in yaptığı açıklamaya göre, dizinin hikayesi belirlenen sınırlar içinde tamamlanacak. İşte detaylar...
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Netflix'in ilgiyle izlenen fantastik-dram dizisi The Sandman hakkında şaşırtan bir karara varıldı. Netflix, The Sandman'ın iptal edildiğini ve 2. sezonun final sezonu olacağını açıkladı.
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Dizinin yapımcısı Neil Gaiman hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddiaları sürerken alınan bu karar, dizinin geleceği hakkında uzun süredir süregelen spekülasyonları sonlandırdı.
Yapımcı Allan Heinberg, dizinin sona erişiyle ilgili yaptığı açıklamada, çizgi romanın geniş dünyasına rağmen Dream karakterinin anlatılacak hikayesinin belirli bir çerçevede tutulduğunu ifade etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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