19 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün denge ve yenilik arasında bir köprüye ihtiyacın var. Zira hayatında pek çok değişim peşi sıra yaşanacak. Senin denge arayışın ve düzen ihtiyacın ise gündemden düşmeyecek. İşte tam da bu noktada Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı, ihtiyacın olan köprü olacak. Hayatındaki değişimlere kısa sürede uyum sağlamak ise en büyük zaferin olacak.

Öncelikle bilmelisin ki en büyük değişim sosyal çevrende yaşanacak. Bugün yeni insanlarla tanışacak ve farklı kültürleri keşfedeceksin. Bekarsan, sürpriz bir aşk da kapını çalabilir. Hayatına yeni giren bir yabancı, beklenmedik bir şekilde ruh eşin olabilir. Kurduğun yeni ilişkiler ve aşk ise sana güç verecektir. Kendine her zamankinden daha özel hissedeceksin ve etrafındaki pek çok kişiyle birlikte hayattan keyif aldığını fark edeceksin.

Uranüs'ün etkisi altında iş hayatında yaşadığın en büyük değişim ise sıradanlıktan uzaklaşmak olacak. Kendine özgü bir düzen kurmaya hazır ol. Bu dönemde sanat galerisi, unutulmaz bir reklam tasarımı, kıymetli bir sanat eseri, ürün tasarımı ya da roman ile gündeme gelebilirsin. Sanat, yaratıcılık ve tasarım konularındaki yetkinliğini kullanmalısın. Özellikle moda alanında, estetik bakış açınla fark yaratacağına eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...