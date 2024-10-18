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19 - 25 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 19 - 25 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:45

19 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 Ekim 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 189 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 189 TL

  • Bal Küpü / Nar / Aras / Irmak Toz Şeker 5 Kg 165 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 56 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23 TL

  • Akçasaray Dondurulmuş Dana Akçaabat Köfte 500 gr 199 TL

  • Ülker Teremyağ Margarin 400 gr 45 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 17 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 45 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri 24 TL

  • Çerezya Spesiyal Kokteyl Kuruyemiş 150 gr 55 TL

  • Tutku Bisküvi 100 gr 13 TL

  • Çokça Ketçap Çeşitleri 1 Kg 35 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 109 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 109 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 59 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL

  • Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml 99 TL

  • Fairy Sıvı Deterjan 2600 ml 139 TL

  • Duru Duş Sabunu 4x150 gr 75 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 69 TL

  • Maybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 59 TL

  • Hobby Saç Jölesi Çeşitleri 250 ml 69 TL

  • Emation / Fa / Blade Roll On Çeşitleri 50 ml 69 TL

  • Axe Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml 99 TL

  • Slazenger Erkek Parfüm 50 ml 199 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 149 TL 

  • Papia BioCare 3 Katlı Kağıt Havlu 6'lı 59 TL

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