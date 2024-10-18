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Bugün İndirimde Neler Var? Miu Miu Güneş Gözlüklerinden Playstation 5'e 18 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Miu Miu Güneş Gözlüklerinden Playstation 5'e 18 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:27

18 Ekim 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Miu Miu güneş gözlükleri ve Playstation 5 gibi dikkat çekici ürünler bulunuyor. İster günlük yaşamınıza şıklık katmak için Miu Miu güneş gözlüklerini tercih edin, ister eğlence dünyasının kapılarını aralamak için Playstation 5'i seçin, bugünün fırsatları sizin için cazip seçenekler sunuyor. İndirimli fiyatlarıyla bu ürünler, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada arayanlar için ideal seçimler olacak. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçin ve alışverişin keyfini çıkarın. Bu özel indirimler, sınırlı bir süre için geçerli! 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Karaca Multichef Mito Silver 3 Parça Karbon Çelik Kek Kalıbı Seti

1. Karaca Multichef Mito Silver 3 Parça Karbon Çelik Kek Kalıbı Seti

Karaca'nın kek kalıplarında olan erken kasım fırsatlarını kaçırmayın!

Karaca Multichef Mito Silver 3 Parça Karbon Çelik Kek Kalıbı Seti

Trendyol

2. Pierre Cardin Siyah Monogram Kadın Uzun Askılı Kol Çantası

2. Pierre Cardin Siyah Monogram Kadın Uzun Askılı Kol Çantası

Pierre Cardin markasının indirim fırsatlarını kaçırmayın! En sevilen modellerinden biri olan bu çanta indirimle sadece 1.137,49 TL.

Pierre Cardin Siyah Monogram Kadın Uzun Askılı Kol Çantası

Trendyol

3. Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Spor Ayakkabı

3. Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Spor Ayakkabı

Hotiç markasına ait olan Trendyol'a özel fiyatları ve kupon fırsatlarını mutlaka inceleyin. Bu deri ayakkabı sadece 899 TL.

Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Spor Ayakkabı

Trendyol

4. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

4. Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

Philips marka tıraş makinelerinde  (1000,3000,5000 ve 8000 serilerinde) 500 TL kupon fırsatı var! Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi kuponla 2869 TL'ye geliyor.

Philips 5000 Serisi Tıraş Makinesi S5887/10

Trendyol

5. Lancome Advanced Génifique Cilt Bakım Seti 20 ml

5. Lancome Advanced Génifique Cilt Bakım Seti 20 ml

Seçili parfüm ve setlerde %30 indirim kuponu & 2 2000 TL'ye varan indirim fırsatı var. Bu cilt bakım seti de en çok satanlarda yer alıyor. Sadece 1549 TL.

Lancome Advanced Génifique Cilt Bakım Seti 20 ml

Trendyol
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6. Puma Unisex Yetişkin Sırt Çantası

6. Puma Unisex Yetişkin Sırt Çantası

509,90 TL yerine şimdi 470,90 TL.

Puma Unisex Yetişkin Sırt Çantası

Prime fırsatları için tıktık

Amazon

7. Under Armour Ua Knit Track Suit Eşofman Takımı

7. Under Armour Ua Knit Track Suit Eşofman Takımı

İndirimle 2.467,50 TL.

Under Armour Ua Knit Track Suit Eşofman Takımı

Amazon

8. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu (İthalat)

8. Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu (İthalat)

Prime fırsatı ile 18.499,00 TL.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu (İthalat)

Prime fırsatları için tıktık

Amazon

9. WWF Market Aslan Sweatshirt Unisex Yetişkin

9. WWF Market Aslan Sweatshirt Unisex Yetişkin

1.999,00 TL yerine şimdi 1.259,08 TL.

WWF Market Aslan Sweatshirt Unisex Yetişkin

Amazon

10. Champion Yazılı Logo Bere, Unisex Yetişkin

10. Champion Yazılı Logo Bere, Unisex Yetişkin

373,90 TL yerine şimdi  319,09 TL.

Champion Yazılı Logo Bere, Unisex Yetişkin

Prime fırsatları için tıktık

Amazon
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11. Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Kadın

11. Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Kadın

Prime fırsatı ile 1.857,78 TL.

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı Kadın

Amazon

12. Miu Miu 0MU 52YS 7OE01T 54 Güneş Gözlüğü

12. Miu Miu 0MU 52YS 7OE01T 54 Güneş Gözlüğü

14.999,99 TL'den 8.999,99 TL'ye düşüyor.

Miu Miu 0MU 52YS 7OE01T 54 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

13. Nine West Kımbe 4fx Siyah Kadın Topuklu Ayakkabı

13. Nine West Kımbe 4fx Siyah Kadın Topuklu Ayakkabı

3.199,00 TL yerine şimdi 1.599,50 TL.

Nine West Kımbe 4fx Siyah Kadın Topuklu Ayakkabı

Hepsiburada

14. Jumbo Osaka 5 Parça Bıçak Seti

14. Jumbo Osaka 5 Parça Bıçak Seti

5.499,00 TL yerine indirimle 4.999,00 TL.

Jumbo Osaka 5 Parça Bıçak Seti

Hepsiburada

15. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici

15. Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici

459,90 TL yerine şimdi 298,93 TL.

Cream Co. Moisturizer | Su Bazlı Nemlendirici

Hepsiburada
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16. UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot

16. UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot

8.250,00 TL yerine şimid 7.499,00 TL.

UGG W Classic Hakiki Deri Mini Kadın Bot

Hepsiburada
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