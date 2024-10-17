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Evde Şıklığınızdan Ödün Vermeden Rahatlık Sunan Kıyafetler

etiket Evde Şıklığınızdan Ödün Vermeden Rahatlık Sunan Kıyafetler

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 17:31

Ben evde de olsam şık olmalıyım diyorsanız bu kıyafetler tam size göre. Rahat olduğu kadar şık kıyafetleri sizin için derledik. Evinizde hem rahat hem şık olmak için gelin seçtiklerimize göz atın!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Pelüş Ceket

Pelüş Ceket

Evde üşüdüğünüzde giyebileceğiniz pelüş ceket yumuşacık. Yuvarlak etek ucu ile zarif görünen ceketin geniş ve rahat kesimi var. Evde rahatınızdan ödün vermeden şık olabilmenizi sağlayacak ceket krem rengiyle çok tarz.

Pelüş Ceket

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Eşofman Üstü

Eşofman Üstü

Evde eşofman üstleri çok sık giyiliyor. Kapüşonu olan üstün hafif uzun kol kesimi var. Pamuklu karışımıyla rahat eşofman üstünü uzun yıllar giyebileceksiniz. Mavi rengiyle tarz duran eşofman üstünün %68'i pamuk.

Eşofman Üstü

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Eşofman Üstü

Eşofman Üstü

Başka bir eşofman üstü modeli de bu. Rahat ve yumuşak pamuk karışımlı kumaşı ile hem rahatınızı hem tarzınızı düşünüyor. Bordo rengiyle iddialı eşofman üstünün %70'i pamuk.

Eşofman Üstü

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Niki Ev Elbisesi

Niki Ev Elbisesi

Evde elbise giymekten hoşlanıyorsanız bu uzun ve rahat kesimli elbise tam size göre. Uzun ömürlü elbise ile evde rahatlığın tadına varacaksınız. Comfort Fit kesimi olan elbisenin rengi de çok hoş. 

Niki Ev Elbisesi

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Eşofman Takımı

Eşofman Takımı

Yumuşak eşofman takımı çok tarz duruyor. Hafif kısaltılmış, düşük omuzlu eşofman üstü ve bol paçalı pijama altından oluşuyor. Kapüşonu da olan eşofman takımı siyah renkli. 

Eşofman Takımı

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Eşofman Altı

Eşofman Altı

Lastikli beli olan eşofman altı bol paça. Rahat ve yumuşak eşofman altı pamuk karışımlı. Uzun ömürlü alt yıkanmaya karşı dirençli. Mavi renkli altı farklı farklı pijama üstleriyle kombinleyebilirsiniz.

Eşofman Altı

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Havlu Kumaş Plaj Elbisesi

Havlu Kumaş Plaj Elbisesi

Pijama olarak giyebileceğiniz elbise havlu kumaştan üretilmiş. Yüksek pamuk oranlı kumaşı ile rahat etmenizi sağlıyor. Yumuşacık havlu kumaştan üretilen elbisenin kapüşonu da var. Cepli elbisenin yanında yırtmaçlar da var. Lacivert elbise %80 pamuklu kumaştan üretilmiş.

Havlu Kumaş Plaj Elbisesi

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Pijama Takımı

Pijama Takımı

Yumuşak kumaşı bu pijama takımını ideal ev kıyafetlerinden biri yapıyor. 3/4 kollu pijama üstü ve düz paça pijama altından oluşan takım uzun ömürlü. Üstü mavi, altı çizgili takıma herkes bayılacak.

Pijama Takımı

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Dokuma Altlı Pijama Takımı

Dokuma Altlı Pijama Takımı

Yumuşak ve rahat pijama takımının üstü yumuşak dökümlü viskoz kumaştan. V yaka üst şık ve rahat. Evde şıklığınızı önemsiyorsanız bu takım tam sizlik. Gri üstü ve ada çayı yeşil rengi altı ile bu takım mutlaka gardırobunuzda olmalı!

Dokuma Altlı Pijama Takımı

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Ajur Pijama Takımı

Ajur Pijama Takımı

Kırmızı pijama takımı iddialı takımlardan. V yakalı üstü olan takımın bilek kısmı elastik model. Rahatlığını %100 pamuk olmasından alan takımı bir giyince bir daha çıkarmak istemeyeceksiniz. Tarzınızı tamamlayacak takım kaçmaz!

Ajur Pijama Takımı

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Pijama Takımı

Pijama Takımı

Yumuşacık takım aynı zamanda çok zarif. Gömlek tarz üst ve düz kesim pantolondan oluşan takım dökümlü model. Uzun kollu pijama takımı kış için ideal takımlardan. Leylak mavisi rengi ile tarzınızı tamamlayacaksınız. Evde şıklık arıyorsanız bu modele göz atın mutlaka!

Pijama Takımı

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Rahat Sabahlık

Rahat Sabahlık

Sabahlık olmadan olmaz! 2 tane yan cebi olan sabahlıkla evde şıklığınızdan ödün vermeyeceksiniz. Kuşağı da olan sabahlık ile kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Normal kesim sabahlık petrol yeşili renginde. 

Rahat Sabahlık

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