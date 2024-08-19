19 - 25 Ağustos 2024 Haftasının Kristali Yeşil Oniks ve Haftanın Yantrası Şaman Aybar

Bilgelik

Yeşil damarlı oniks her seçeneği fazla düşünmek yerine, kalbinizin ve zihninizin ne arzuladığına dayalı akıllıca kararlar vermenize yardımcı olabilir. Bu, zihinsel berraklıktan ödün vermeden hayatınızdaki mutluluk duygularını artırabilen daha spontane olmanızı sağlar. Uyanıklık farkındalık kazanmakta çok faydalıdır. Özellik ile yeşil oniks kadehlerinden su içmek metobilizmayı çok güçlendirici etkiyi arttırır.

Odaklanma

Bu taş, hedeflerine doğru çalışırken birinin odaklanmasını sağlayan çok güçlü topraklama enerjisine sahiptir. Ayrıca, planlarınızı harekete geçirmenize ve üzerinde çalıştığınız şeyi başarmanıza yol açabilecek harekete geçmek için motivasyon sağlar.

Topraklama

Yeşil oniks oto kontrol ve topraklama taşı olduğu bilinmektedir. Şimdiki ana odaklanmanızı sağlar ve harekete geçmeden önce düşünmenizi sağlar. Ayrıca gıda, seks, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklarda aşırı hoşgörüyü önlemeye yardımcı olur.

Cesaret

Yeşil oniks kendinizi daha iyi anlamanıza ve kim olduğunuza karşı dürüst olmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kişisel seçimleri için yargılanmaktan veya alay edilmekten korksalar bile, insanlara başkalarının yanında kendileri olma cesareti verir.