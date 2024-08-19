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19 - 25 Ağustos 2024 Haftasının Kristali Yeşil Oniks ve Haftanın Yantrası Şaman Aybar

etiket 19 - 25 Ağustos 2024 Haftasının Kristali Yeşil Oniks ve Haftanın Yantrası Şaman Aybar

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 10:31
  • Bilgelik

Yeşil damarlı oniks her seçeneği fazla düşünmek yerine, kalbinizin ve zihninizin ne arzuladığına dayalı akıllıca kararlar vermenize yardımcı olabilir. Bu, zihinsel berraklıktan ödün vermeden hayatınızdaki mutluluk duygularını artırabilen daha spontane olmanızı sağlar. Uyanıklık farkındalık kazanmakta çok faydalıdır. Özellik ile yeşil oniks kadehlerinden su içmek metobilizmayı çok güçlendirici etkiyi arttırır.

  • Odaklanma

Bu taş, hedeflerine doğru çalışırken birinin odaklanmasını sağlayan çok güçlü topraklama enerjisine sahiptir. Ayrıca, planlarınızı harekete geçirmenize ve üzerinde çalıştığınız şeyi başarmanıza yol açabilecek harekete geçmek için motivasyon sağlar.

  • Topraklama

Yeşil oniks oto kontrol ve topraklama taşı olduğu bilinmektedir. Şimdiki ana odaklanmanızı sağlar ve harekete geçmeden önce düşünmenizi sağlar. Ayrıca gıda, seks, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklarda aşırı hoşgörüyü önlemeye yardımcı olur.

  • Cesaret

Yeşil oniks kendinizi daha iyi anlamanıza ve kim olduğunuza karşı dürüst olmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kişisel seçimleri için yargılanmaktan veya alay edilmekten korksalar bile, insanlara başkalarının yanında kendileri olma cesareti verir.

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Oniks metafizik özellikleri

Oniks metafizik özellikleri

İstenmeyen negatif enerjileri ortadan kaldırmanın yanı sıra, endişe taşı ruhsal sağlığınıza ve genel refahınıza aşağıdaki faydaları da sunabilir:

  • Topraklama

Yeşil Oniks, dağınık enerjilerimizi odak noktasına getiren güçlü bir topraklama taşıdır. Bu, kontrolümüz dışındaki şeyler için endişelenerek veya aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışarak enerjimizi boşa harcamak yerine üretken bir şekilde yönlendirmemize yardımcı olur.

  • Aura

Oniks takılar takmak veya yanınızda bir taş bulundurmak, gün boyunca temas ettiğiniz negatif enerjiyi temizlemeye yardımcı olabilir. Bu sadece kendi enerji alanınızı korumaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onu istenmeyen herhangi bir şeyden arındırır.

  • Koruma

Yeşil Oniks, psişik saldırılardan korunmak için en iyi taşlardan biridir. Auranızı güçlendirerek ve herhangi birini savurarak negatif enerjinin ve kötü niyetlerin size ve sevdiklerinize zarar vermesini önlemeye yardımcı olur.

Şaman Aybar yantra

Şaman Aybar yantra

Ün başarı ve talih yantrası, doğum haritalarımızda Ay’ın enerjisini güçlendirir ve Ay geçişlerinden pozitif etkilenmemizi sağlar. Özellikle iş ve eğitim hayatımızda başarı istikrar ve tanınırlık için fayda sağlayan 7777 sayı sekansı ile hazırlanmış çok güçlü bir yantradır. Tüm burçlar tarafından oniks olarak kullanabilir yönü ve kullanımı için kişisel haritanıza göre hesaplama yapılarak kullanılması uygundur.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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