1852'de Basıldı, 174 Yıl Sonra Servet Etti: Bu Paranın Peşine Düştüler
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1852'de Kaliforniya'da, ülkede yeterince madeni para olmadığı için basılan 50 dolarlık bir altın para, aradan 174 yıl geçtikten sonra müzayedede servet değerinde bir fiyata alıcı buldu.
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Bu paralar, Altına Hücum döneminde federal para sıkıntısı yaşandığı için basıldı.
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Parayı değerli kılan, nadirliği ve neredeyse hiç aşınmamış olması.
Para, sekiz nadir altın paradan oluşan bir koleksiyonun en değerli parçalarından biri oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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