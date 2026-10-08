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1852'de Basıldı, 174 Yıl Sonra Servet Etti: Bu Paranın Peşine Düştüler

1852'de Basıldı, 174 Yıl Sonra Servet Etti: Bu Paranın Peşine Düştüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:40
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1852'de Kaliforniya'da, ülkede yeterince madeni para olmadığı için basılan 50 dolarlık bir altın para, aradan 174 yıl geçtikten sonra müzayedede servet değerinde bir fiyata alıcı buldu. 

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Bu paralar, Altına Hücum döneminde federal para sıkıntısı yaşandığı için basıldı.

Bu paralar, Altına Hücum döneminde federal para sıkıntısı yaşandığı için basıldı.

Kaliforniya'da bulunan büyük miktardaki altının ticarette kullanılabilmesi için önce ayarının belirlenmesi, tartılması ve paraya dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu dönemde bazı bölgelerde, federal paraların yetersiz kaldığı yerlerde yerel olarak altın paralar basıldı.

Satılan para, San Francisco'daki ABD Altın Ayar Ofisi ve resmî ayar memuru Augustus Humbert adına basıldı. Normal Amerikan paralarından çok daha büyük ve farklı görünen bu altın parçalara halk arasında 'slug' deniyordu.

Parayı değerli kılan, nadirliği ve neredeyse hiç aşınmamış olması.

Parayı değerli kılan, nadirliği ve neredeyse hiç aşınmamış olması.

Üzerindeki '887' ibaresi altının saflık derecesini gösteriyor. Para, Kaliforniya'da akarsu yataklarından toplanan altının doğal saflığını yansıtacak şekilde bu ayarda basıldı. Tırtıllı kenarlı üç çeşit arasında en nadiri de bu.

Bağımsız derecelendirme kuruluşu PCGS, paraya MS-63+ notu verdi. Para, dönemin altın paralarında sık görülen yoğun aşınma izlerini taşımıyor. Müzayede evine göre bu türün bilinen en iyi örneğinden iki tam not daha yüksek.

Para, sekiz nadir altın paradan oluşan bir koleksiyonun en değerli parçalarından biri oldu.

Para, sekiz nadir altın paradan oluşan bir koleksiyonun en değerli parçalarından biri oldu.

Para, ABD'li müzayede evi GreatCollections'ın 'Bölgesel Nadir Paralar Yüzüncü Yıl Koleksiyonu' kapsamında satışa çıktı. Sekiz paradan oluşan koleksiyon 6-27 Eylül 2026 arasında müzayedeye sunuldu ve toplam 475 teklif aldı. 50 dolarlık para ise 93 teklifin ardından 6 Eylül'de alıcı komisyonu dahil satıldı.

Koleksiyonun bir diğer önemli parçası, yine 1852'de basılan 10 dolarlık bir Wass, Molitor & Company altın parası oldu. Bu para da 74 teklifle 354 bin 375 dolara (yaklaşık 17,4 milyon TL) alıcı buldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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