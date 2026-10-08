1852'de Basıldı, 174 Yıl Sonra Servet Etti: Bu Paranın Peşine Düştüler

Para, ABD'li müzayede evi GreatCollections'ın 'Bölgesel Nadir Paralar Yüzüncü Yıl Koleksiyonu' kapsamında satışa çıktı. Sekiz paradan oluşan koleksiyon 6-27 Eylül 2026 arasında müzayedeye sunuldu ve toplam 475 teklif aldı. 50 dolarlık para ise 93 teklifin ardından 6 Eylül'de alıcı komisyonu dahil satıldı.

Koleksiyonun bir diğer önemli parçası, yine 1852'de basılan 10 dolarlık bir Wass, Molitor & Company altın parası oldu. Bu para da 74 teklifle 354 bin 375 dolara (yaklaşık 17,4 milyon TL) alıcı buldu.