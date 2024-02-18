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18 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

18 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.02.2024 - 08:17

18 Şubat Pazar günü haftanın son gününde yayın akışında yer alacak tüm yapımlar seyirciler tarafından merak ediliyor. En sevilen dizilerin yeni bölümleri, Pazar akşamı izleyici karşısına çıkmak için yayın akışındaki yerini aldı. Gündüz kuşağında ise birbirinden heyecanlı ve eğlenceli filmler sizleri bekliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Şubat Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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18 Şubat Pazar TRT1 Yayın Akışı

18 Şubat Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 05:40 Beni Böyle Sev

  • 08:30 Kül Masalı

  • 11:45 Enine Boyuna

  • 13:00 Biraz Kül Biraz Duman

  • 14:05 Kül Masalı

  • 17:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 19:00 Ana Haber

  • 20:00 Teşkilat

18 Şubat Pazar SHOW TV Yayın Akışı

18 Şubat Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 Bahar

  • 15:30 Sandık Kokusu

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 22:30 Gerzek Şaban

18 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

18 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

18 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

18 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

  • 13:00 Kirli Sepeti

  • 16:00 Yabani

  • 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Kirli Sepeti

18 Şubat Pazar Kanal D Yayın Akışı

18 Şubat Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Senden Önce

  • 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza

  • 14:45 Üç Kız Kardeş

  • 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Yargı

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18 Şubat Pazar STAR TV Yayın Akışı

18 Şubat Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 09:00 Sakla Beni

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

  • 14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema

  • 16:00 Ömer

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 23:30 Sakla Beni

18 Şubat Pazar TV8 Yayın Akışı

18 Şubat Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 09:00 Bir Yemek Olsan

  • 10:00 Gazete Magazin

  • 14:15 Cevap Ver Türkiye

  • 16:30 Çarkıfelek

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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