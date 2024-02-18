18 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

18 Şubat Pazar günü haftanın son gününde yayın akışında yer alacak tüm yapımlar seyirciler tarafından merak ediliyor. En sevilen dizilerin yeni bölümleri, Pazar akşamı izleyici karşısına çıkmak için yayın akışındaki yerini aldı. Gündüz kuşağında ise birbirinden heyecanlı ve eğlenceli filmler sizleri bekliyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 18 Şubat Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...